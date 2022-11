Der Verkehrssektor zählt zu den größten CO2-Emittenten . Elektrofahrzeuge können dabei helfen, den Ausstoß zu senken. Während sie im Fahrbetrieb klimaverträglicher sind als Verbrenner, benötigt die Herstellung der Lithium-Ionen-Batterien aber viel Energie. Wenn diese Energie nicht „grün“ erzeugt wurde, bedeutet das einen CO2-Ausstoß. Dies hat in der Vergangenheit allgemeine Zweifel an der Nachhaltigkeit von E-Autos geweckt.

Neutrale Herstellung

Innerhalb der EU strebt man künftig eine ökologischere Lösung an. Im Rahmen des Projekts „BatWoMan“ forscht das AIT Austrian Institute of Technology gemeinsam mit 6 Partnern aus der Forschung und Industrie an einer nachhaltigen, kosteneffizienten und CO2-neutralen Herstellung von Lithium-Ionen-Batteriezellen.

Im Fokus steht unter anderem die Optimierung des Füllprozesses des Elektrolyts, also des Ionenleiters, durch Elektroden auf Wasserbasis.