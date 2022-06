Österreich auf dem Weg zur Festkörperbatterie

Die Batterie ist das Herzstück von Smartphones, Notebooks und Elektroautos. In der Regel kommt sie als Lithium-Ionen-Energiespeicher zum Einsatz. Doch was elektrische Geräte und Fahrzeuge überhaupt erst zum Laufen bringt, geht bekanntlich auch mit einer Reihe von Problemen einher: Die schnelle Alterung und geringe Recycelbarkeit der Batterie und der umweltschädliche Abbau von Lithium. Zusätzlich sind diese Akkus leicht brennbar.

Eine vielversprechende und sichere Alternative bieten Feststoffbatterien. Wie diese im industriellen Maßstab hergestellt werden können, erforscht Marcus Jahn , Leiter des neuen Solid-State-Battery-Labors am AIT Austrian Institute of Technology. Neben der erhöhten Sicherheit von Festkörperbatterien sei die höhere Energiedichte ein Vorteil dieser Technologie. Sprich: „Ich kann in das gleiche Gewicht der Batterie mehr Energie speichern“, erklärt Jahn der futurezone. Grund dafür ist das metallische Lithium ( Lithium-Metall ), das anstatt des Graphits auf der Anoden-Seite der Batterie eingesetzt wird.

Keine Pauschallösung

Gerade im Bereich der Elektromobilität müsse man zahlreiche Zulassungsverfahren und Tests durchlaufen, bis eine neue Technologie aufgenommen und serienmäßig in ein Fahrzeug untergebracht wird. „Das dauert weitere 2, 3 Jahre“, sagt Jahn.

Trotz ihrer aussichtsreichen Eigenschaften wird die Feststoffbatterie jedenfalls keine Pauschallösung sein. Laut Jahn hänge die eingesetzte Technologie teilweise vom jeweiligen Sektor ab. „In der Elektromobilität könnten etwa Natrium-Ionen eine Renaissance erleben. Denn der Vorteil von Natrium ist, dass es sich dabei nicht um einen kritischen Rohstoff handelt“, sagt der Fachmann. Auch käme ein ähnliches Verfahren wie bei Lithium-Ionen zur Anwendung – „man kennt die Technologie also schon gut“.

Magnesium und Redox-Flow-Batterien

Daneben sei auch Magnesium aufgrund seiner breiten Verfügbarkeit als nachhaltigere Ressource im Gespräch, welches Lithium-Ionen in 10 bis 15 Jahren ersetzen könnte. Zusätzlich habe Magnesium mehr Energiespeicherpotenzial als Lithium.

Im stationären Speicherbereich seien hingegen sogenannte Redox-Flow-Batterien erfolgversprechend. Bei diesem Flüssigspeichersystem wird bei der Entladung gespeicherte chemische Energie in elektrische Energie umgewandelt.

Die ideale Batterie, die energiereich, sicher, günstig und nachhaltig ist, sich einfach recyceln lässt, überall verfügbar und für jede Anwendung geeignet ist, wird sich laut Jahn in absehbarer Zukunft jedenfalls nicht umsetzen lassen. Denn je mehr Energie in eine Zelle hineingepackt werde, umso eher dränge sich das Thema Sicherheit in den Vordergrund. „Umgekehrt kann ich weniger auf den Kostenfaktor setzen, je komplexer die Batterie wird.“ Sehr wohl kann man aber an einzelnen wesentlichen Schrauben wie Sicherheit, Nachhaltigkeit und Energiedichte drehen.

Dieser Artikel entstand im Rahmen einer Kooperation zwischen AIT und futurezone.