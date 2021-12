Akkus: Deutschland soll einer der größten Lithium-Lieferanten werden

Lithium ist mittlerweile ein ständiger Begleiter im Alltag. Das „weiße Gold“ findet sich in unseren Smartphones, Laptops, Kopfhörern und in Elektro-Autos. Im Thermalwasser des Oberrheingrabens finden sich zehntausende Tonnen davon, die bisher nicht genutzt wurden.

Das Start-up Vulcan Energie in Karlsruhe will das nun ändern und baut dort aktuell 5 Geothermie-Kraftwerke. Laut Euractiv, sollen bis 2025 so 40.000 Tonnen Lithiumhydroxid aus dem Oberrheintal gewonnen werden. Mit dieser Menge könnten Akkus für eine Million E-Fahrzeuge pro Jahr geliefert werden. Vulcan Energie-Chef und Geologe Horst Kreuter nach, könnten damit, sobald die geplanten Anlagen in Betrieb sind, die gesamte Batterieindustrie in Deutschland versorgt oder ein Viertel der erwarteten Nachfrage in Europa gedeckt werden.

Insgesamt 16 Millionen Tonnen Lithiumkarbonat-Äquivalent sollen sich unter dem Oberrheingraben befinden. Das gewonnene Rohlithium soll dann zu einer nahe gelegenen Raffinerie transportiert werden, wo es in Lithiumhydroxid umgewandelt werden soll. Vulcan könnte somit die Produktion zum Teil nach Deutschland verlagern und wichtiger Lieferant für Batterie- und Automobilfabriken werden. Bisher stammen 80 Prozent aus Chile, Argentinien und Australien.