Forscher gewinnen Lithium-Ionen aus Meerwasser

Forscher*innen der King Abdullah University of Science and Technology haben eine Methode gefunden, mit der sie Lithium-Ionen aus Meerwasser generieren. Diese sickern durch die Poren einer von ihnen entwickelten elektrochemischen Zelle. Laut Electrek besteht diese aus drei Abteilungen, welche durch eine Membran aus Lithium-Lanthan-Titan-Oxid (LLTO) voneinander getrennt werden.

Eine Abteilung verfügt über eine Pufferlösung und eine Kupferkathode, die mit Platin und Ruthenium beschichtet ist. Der andere Raum besteht aus einer Natriumchloridlösung sowie einer Anode und ist ebenfalls mit Platin und Ruthenium beschichtet.

Erzeugung von Wasserstoffgas und Chlorgas

Das Meerwasser fließt in die mittlere Abteilung. Durch Spannung zwischen den Elektroden wandern negativ geladene Teilchen in die Anode-Abteilung und positiv geladene in die Kathode-Kammer. Bei einer 3,25 Volt-Spannung produziert die Zelle an der Kathode außerdem Wasserstoffgas und an der Anode Chlorgas. Die Spannung drückt Lithium durch die LLTO-Membran.

Getestet wurde das System am Roten Meer. Generell enthalten die Weltmeere 5.000 Mal mehr Lithium als Lagerstätte. In fast reiner Form dient das gewonnene Lithium der günstigen Batterieerzeugung.