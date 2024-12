Erneute Störung bei Unterseekabel zwischen Estland und Finnland

Bei Unterseekabeln kommt es immer wieder zu Störungen, häufig sind Unfälle etwa durch Schiffsanker die Ursache. Daten- und Stromkabel gehören allerdings auch zur kritischen Infrastruktur und können deshalb zur Zielscheibe militärischer Operationen werden.

Schäden bei Ostsee-Unterseekabeln häufen sich

Nach der Beschädigung von 2 Kommunikationskabeln in der Ostsee waren Ende November in Schweden Ermittlungen wegen Sabotage eingeleitet worden. So sagte der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistoris, die Schäden an den Kabeln zwischen Finnland und Deutschland sowie zwischen Schweden und Litauen seien absichtlich herbeigeführt worden. Im Verdacht steht dabei ein chinesisches Schiff.

Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 und den Explosionen an den Nord-Stream-Pipelines gut 7 Monate später steht die kritische Infrastruktur in der Ostsee stärker im Fokus der Öffentlichkeit und insbesondere der NATO. Im Herbst 2023 wurde mit der Ostsee-Pipeline Balticconnector eine wichtige Energieleitung zwischen Finnland und Estland gekappt und dabei auch ein Datenkabel zwischen den beiden EU-Staaten beschädigt.