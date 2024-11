Norwegische Medien haben erst kürzlich berichtet, dass das russische Sppionageschiff Yantar in internationalen Gewässern bei der norwegischen Küste gesichtet wurde. Dort in der Nähe befinden sich neben Pipelines für Öl und Gas auch Unterseekabel für Kommunikationsdienste.

Russland-Kenner finden den Vorwurf dennoch interessant. Sie glauben, dass Patrushev den USA und Großbritannien etwas vorwirft, was Russland in Wirklichkeit selbst plant. Wird die russische Attacke dann ausgeführt, kann Patrushev behaupten, dass es die Amerikaner waren, genauso wie er es prophezeit hatte.

Patrushev meinte nun, dass er nicht daran glaubt, dass die ukrainische Marine zu so einem Anschlag in der Lage wäre, weil "sie weder die Ausrüstung noch die Spezialisten haben, um so terroristischen Akt in der Tiefsee auszuführen". Für ihn kommen nur NATO-Länder als die Saboteure in Frage.