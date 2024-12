NATO will Unterseekabel mit futuristischen Drohnenbooten schützen

Unbemannte Schiffe, autonome Drohnen und Mini-Flugzeugträger sollen die kritische Infrastruktur in den Meeren überwachen.

Das riesige Leck in einer wichtigen Unterwasser-Gaspipeline und die zerstörte Unterseekabel haben verdeutlicht, dass kritische Infrastruktur immer mehr ins Visier rückt. Diese beiden Vorfälle haben nun auch die NATO auf den Plan gerufen, derartig sensible Anlagen in der Ostsee und im Mittelmeer besser zu schützen.

Damit das möglich ist, wollen die Mitglieder des Verteidigungsbündnisses zunächst die entsprechenden Regionen in den Gewässern zwischen Schweden, Finnland, Norwegen, Polen, Deutschland, Dänemark und den baltischen Ländern möglichst lückenlos überwachen. Die entsprechende Überwachungstechnologie soll auch im mediterranen Raum angewandt werden.

Gewässer sollen von Drohnen überwacht werden

Für diesen Zweck wird der Aufbau einer Drohnen-Marine angedacht. Unbemannte Aufklärungsschiffe sowie Drohnen-U-Boote sollen in der Ostsee und Mittelmeer rund um Pipelines und Unterseekabel patrouillieren, heißt es in einer Recherche von Defense News.

