China stampft mysteriösen Flugzeugträger aus dem Boden

Innerhalb weniger Monate ist ein 200 Meter langes Schiff mit einem durchgehenden Flugdeck in einer chinesischen Werft aufgetaucht.

Schätzungen zufolge dürfte es 200 Meter lang und etwa 40 Meter breit sein. Es hat ein durchgehendes Flugdeck, aktuell ohne Anzeichen für eine Rampe oder ein Katapult. Daher handelt es sich möglicherweise nicht um einen Flugzeugträger, sondern ein amphibisches Angriffsschiff . Statt Flugzeuge haben diese Hubschrauber und Drohnen an Bord.

Auch die Type 076 wird 2 Inseln haben. Der Flugzeugträger HMS Queen Elizabeth der britischen Marine hat ebenfalls 2 Inseln, so wie auch der italienische Flugzeugträger Trieste , der sich aktuell in Bau befindet.

Auf den Satellitenaufnahmen sind 2 „Inseln“ am Deck des neuen Schiffs zu erkennen. Die Hauptinsel enthält u. a. die Brücke. Richtung Bug gibt es eine kleinere zweite Insel, die für die Überwachung des Flugbetriebs genutzt werden könnte. Der Vorteil von 2 Inseln bei Flugzeugträgern ist, dass sich die Mannschaften für den Flugbetrieb und die für den Betrieb des Schiffs nicht in die Quere kommen.

Aufgrund der Länge des Schiffs und der Variante mit 2 Inseln, kann man davon ausgehen, dass es sich um einen neuen Schiffstyp (Type 077?) handelt. Ob das Schiff nur mit Hubschraubern und Drohnen oder auch Kampffliegern bestückt wird, lässt sich aktuell noch nicht feststellen.

Sehr schnell gebaut

Beachtlich ist, wie schnell das neue Schiff anscheinend gebaut wurde. Die Fotos, auf denen das neue chinesische Schiff entdeckt wurde, hat ein Satellit am 9. Oktober 2024 aufgenommen. Laut TWZ wurden daraufhin ältere Satellitenaufnahmen analysiert, die diesen Abschnitt der GSI zeigen. Am 10. September 2024 wurde man fündig: Da befand sich das neue Schiff noch im Trockendock. Es wurde also irgendwann zwischen 10. September und 9. Oktober 2024 zu Wasser gelassen.

Die ältesten Satellitenbilder, auf denen das Schiff zu sehen ist, sind vom 8. August 2024. Auch hier befand es sich im Trockendock.