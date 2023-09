The Line: Vergleich mit Eiffelturm zeigt gigantisches Ausmaß

NEOM: So groß ist The Line im Vergleich zum Eiffelturm

07.09.2023

Um eine Vorstellung von der Größe des Megaprojekts zu bekommen, lohnt sich ein Vergleich mit bestehenden Bauwerken.

Die schnurgerade Wüsten-Planstadt "The Line" gilt als eines der ambitioniertesten, verrücktesten und gleichzeitig meist kritisierten Projekten der Gegenwart. Die Arbeiten an der 170 Kilometer langen Siedlung in Saudi-Arabien haben längst begonnen, wie zahlreiche Bilder und Drohnenaufnahmen dokumentieren. Um sich die Größe von The Line besser vorstellen zu können, wurde ein Modell des Querschnitts angefertigt. Dabei wurden Höhe und Breite in Relation zum Eiffelturm, der Freiheitsstatue und dem Londoner Big Ben dargestellt. Projektleiter Giles Pendleton hat Bilder davon auf seinem LinkedIn-Account veröffentlicht. ➤ Mehr lesen: So realistisch ist das Mega-Projekt "The Line"

The Line im Vergleich zum Eiffelturm und der Freiheitsstatue © Giles Pendleton / The Line / LinkedIn / Screenshot

The Line im Vergleich Der Eiffelturm hat eine Höhe von rund 330 Meter, die Freiheitsstatue ist 93 Meter hoch. Laut früheren Angaben soll The Line ungefähr 500 Meter hoch und rund 200 Meter breit sein. Damit wäre die Planstadt eine 170 Kilometer lange Aneinanderreihung zahlreicher Wolkenkratzer. Ein weiterer Vergleich: Der DC Tower in Wien ist 250 Meter hoch, weist eine Länge von 59 Meter und eine Breite von 28 Meter auf. Wenn The Line also 170 Kilometer lang ist, wäre die Stadt eine Aneinanderreihung von 2881 DC Tower. Damit die Höhe von 500 Metern erreicht wird, müsste man jeweils 2 DC Tower übereinander stellen. Rechnet man mit einem entsprechenden Zwischenraum, dann müsste noch eine weitere 170 Kilometer lange Reihe an DC Tower gebaut werden. Insgesamt käme man somit auf eine Gebäudemasse von rund 11.524 DC Tower. ➤ Mehr lesen: Warum futuristische Mega-Stadt "The Line" so heftig kritisiert wird

Der Wiener DC Tower © KURIER / Jeff Mangione