Ist The Line ein Vorzeigeprojekt für die Stadtplanung der Zukunft oder doch nur ein Marketinggag?

170 Kilometer lang, 500 Meter hoch und nur 200 Meter breit: Das sind die Eckdaten der futuristischen Mega-Stadt The Line in Saudi-Arabien. Die lineare Planstadt ist gemeinsam mit 3 weiteren Orten Teil des groß angelegten Siedlungsprojekts NEOM, das technologische Innovation, Nachhaltigkeit und menschlichen Fortschritt in Saudi-Arabien vorantreiben soll, wie die Verantwortlichen dahinter betonen.

The Line soll nicht nur hochtechnologisiert, sondern auch komplett klimaneutral sein. Autos gibt es keine, alles Lebensnotwendige soll in nur 5 Minuten erreichbar sein. Die Bauarbeiten für die futuristische Stadt haben bereits begonnen.

Das Ganze hat jedoch einen Haken: Viele Expert*innen kritisieren das Projekt immer lauter und stufen es als unrealistisch ein. Auch die geplante Klimaneutralität sehen viele skeptisch. In der neuen Folge "fuzo explains..." haben wir uns die geplante Stadt genauer angesehen und dafür mit dem Wiener Architekten Christoph Zechner gesprochen.