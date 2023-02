Würfelförmiger Mega-Wolkenkratzer macht The Line Konkurrenz

Nach der Linie kommt der Würfel. Geometrische Formen sind in Saudi-Arabien bei Bauprojekten gerade in. Nachdem die Stadt The Line für viel Furore gesorgt hat, wurde jetzt Mukaab vorgestellt – ein quadratischer Wolkenkratzer.

Dieser ist 400 Meter hoch, breit und tief. Rein an der Höhe gemessen, würde er es nicht mal in die Top 40 der höchsten Gebäude der Welt schaffen. Das Volumen würde dafür aber ausreichen, um 20 Empire State Buildings (381 Meter hoch bis zum Dach) unterzubringen, so das für das Projekt gegründete Planungsunternehmen. Das Witzige an diesem Vergleich: Im Mukaab steckt tatsächlich ein Wolkenkratzer.