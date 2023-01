The Line und mehr: Das sind die 4 futuristischen Städte von NEOM

Die wohl bekannteste und spektakulärste Region der NEOM ist The Line . Sie soll 170 km lang sein und 500 Meter hoch, bei einer Breite von nur 200 Metern und Raum für 9 Millionen Menschen bieten. Dafür wurde die Stadt ohne Autos geplant. Alle wichtige Infrastruktur für Bewohner*innen sollen in maximal 5 Minuten zu Fuß erreichbar sein. Zudem ist ein High-Speed-Zug geplant, der schnell von einem Ende der Stadt zum anderen fahren soll. The Line soll bis 2030 fertiggestellt werden.

Technologisches Reiseziel und Skidestination

Sindalah soll das „technologische Reiseziel“ werden, in dem „entspannter Insel-Chic auf New-Age-Luxus trifft“, so designboom. In der Touristendestination am Roten Meer herrscht das ganze Jahr über ein ideales Klima vor. Der Standort ist für Luxustourismus gedacht – die Küstenlinie soll außerdem Superyachten beherbergen.