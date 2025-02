Stinkende Überraschung in 2 Kilometer tiefem Bohrloch entdeckt

In großer Tiefe wurden überraschend viele flüchtige organische Verbindungen (VOCs) entdeckt.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Helsinki und des VTT Technical Research Centre of Finland haben in einem Tiefenbohrloch in Outokumpu, Finnland, eine unangenehme Entdeckung gemacht. Sie haben eine unerwartete Vielfalt flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) entdeckt.

Bei VOCs handelt es sich um kohlenstoffhaltige Substanzen, die bei Raumtemperatur oder höheren Temperaturen leicht verdampfen und in die Luft übergehen. Man kann sie darum meist riechen. Die Ergebnisse der Studie wurden kürzlich in der Fachzeitschrift Communications Earth & Environment veröffentlicht, wie die Universität selbst berichtet.

Durch Geruch aufgefallen

"Die flüchtigen organischen Verbindungen fielen uns zunächst durch ihren Geruch auf", erklärte Assistenzprofessorin Riikka Kietäväinen von der Universität Helsinki. Der Geruch des Grundwassers wurde dabei als meeresähnlich, abwasserartig oder leicht süßlich beschrieben.

Das 2.516 Meter tiefe Bohrloch, das 2005 fertiggestellt wurde, dient als Fenster in 1,9 Milliarden Jahre altes kristallines Grundgestein. Die Forscher fanden eine breite Palette natürlicher VOCs im Grundwasser in Tiefen zwischen 500 und 2.300 Metern.