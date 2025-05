Konkurrenz für CapCut: Instagram Edits im Test

Hochformat-Videos haben sich als fixer Bestandteil des Internets und Sozialer Netzwerke etabliert. TikTok, als momentaner Platzhirsch in diesem Business, übertrumpft hier YouTube mit seinen Shorts sowie Instagram mit den hauseigenen Reels.

Neben den Nutzerzahlen und der Monetarisierung sind es auch die Möglichkeiten zur Videobearbeitung, die solche Angebote interessanter als die der Konkurrenz machen. Instagram möchte hier mit seiner neuen App Edits eine Alternative zu TikToks CapCut bieten.

Accountpflicht

Wer in den App-Store-Charts in der Kategorie Foto und Video stöbert, stößt direkt auf dem ersten Platz auf CapCut. Die App mit mehr als 10.000 Bewertungen und einem Rating von 4,6 Sternen lässt in Sachen Videobearbeitung kaum Wünsche offen. Templates, KI-Effekte, automatische Untertitel, Übergänge und Unmengen an Filtern sind hier enthalten.

Für die neue Edits-App ist die Herausforderung damit umso größer, ein ebenbürtiges Pendant für die eigenen Reels zu schaffen. Im Gegensatz zu CapCut, das einen halben Gigabyte mitbringt, ist Edits mit seinen knapp 140 Megabyte verhältnismäßig schlank.

Starten wir Edits zum ersten Mal, ist eine Anmeldung per Instagram-Account erforderlich. Eine Nutzung ohne Anbieter-Konto ist ausgeschlossen.