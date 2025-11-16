Die besten Apps für deine Apple Watch

Statt das Smartphone ständig hervorkramen zu müssen, lassen sich bestimmte Apps auch auf der Apple Watch gut bedienen.

Um Apps auf der Apple Watch war es in letzter Zeit nicht sonderlich gut bestellt. Ein App-Anbieter nach dem anderen hat seine watchOS-Variante zurückgezogen, weil die Nutzung zu wünschen übrig ließ oder nur ein eingeschränkter Funktionsumfang angeboten werden konnte. Viele Anbieter sind aber drangeblieben oder haben wie WhatsApp sogar eine ganz neue App fürs Handgelenk auf den Markt gebracht. Wir stellen euch diese Apple-Watch-Apps vor: WhatsApp: iOS bzw. watchOS

iOS bzw. watchOS Kurzbefehle: iOS bzw. watchOS

iOS bzw. watchOS Todoist: iOS bzw. watchOS

iOS bzw. watchOS Spotify: iOS bzw. watchOS

iOS bzw. watchOS iTranslate Converse: iOS bzw. watchOS

iOS bzw. watchOS Nike Run Club: iOS bzw. watchOS

WhatsApp auf der Apple Watch © Florian Christof

WhatsApp Für viele ist ein Traum endlich wahr geworden. WhatsApp ist seit einigen Tagen auch auf der Apple Watch vertreten. Herausgekommen ist eine App, die zwar noch etwas stottert, uns aber endlich nicht mehr zwingt, das iPhone aus der Tasche zu fummeln. So können wir nun in der eigens verfügbaren Watch-App erweiterte Konversationen nachlesen und darauf antworten. Sowohl per Texteingabe als auch per Sprachnachricht kann unsere Antwort erfolgen. Ebenso können wir Sprachnachrichten abrufen und anhören, wobei hier der Download selbst auf einer Apple Watch Ultra noch sehr lange dauert. Ganz unabhängig ist die App aber nicht. Da es sich hier um eine Companion-App handelt, braucht es eine Bluetooth-Verbindung zum iPhone. WhatsApp ist kostenlos für iOS bzw. watchOS verfügbar.

© futurezone

Kurzbefehle Apples hauseigene Kurzbefehle-App, im Englischen als Shortcuts bekannt, existiert auch auf der Apple Watch. Wie auf dem iPhone können wir auch hier hilfreiche Automationen umsetzen, die uns den Alltag erleichtern. Wer beispielsweise eine Apple Watch Ultra mit Action-Button besitzt, kann einen Kurzbefehl an den Knopf binden. So lässt sich auf Knopfdruck etwa das Eingangstor öffnen, eine automatisierte Nachricht senden oder eine ganze Liste an zusätzlichen Kurzbefehlen abrufen. Auch auf Watches abseits der Ultra-Modelle können Kurzbefehle etwa auf Watchfaces für schnellen Zugriff abgelegt werden. Ein Abruf direkt über die eigene Kurzbefehle-App ist natürlich auch möglich. Über Watch-Kurzbefehle können wir dann zum Beispiel das Always-On-Display aktivieren bzw. deaktivieren oder ChatGPT abrufen, wenn Siri wieder einmal keine Antworten liefert. Kurzbefehle ist kostenlos für iOS bzw. watchOS erhältlich.

© Todoist

Todoist Schon seit Jahren gehört Todoist zu den beliebtesten To-do-Apps. In einem aufgeräumten Interface versammelt die App alle wichtigen Komponenten, um den Tag im Griff zu behalten. Neben klassischen To-do-Listen finden wir hier auch einen Kalender sowie Features zum Kollaborieren. Dank der integrierten Apple Watch App behalten wir unsere Aufgaben und Termine auch ohne Blick auf das Smartphone im Auge. Auf der Uhr sehen wir stets, welche Aufgaben als Nächstes fällig werden. Haben wir sie erledigt, kann sie direkt auf der Apple Watch abgehakt werden. Auch unsere Inbox sowie verschiedene Sammlungen können abgerufen werden. Zudem ist eine Watchface-Integration zum Anzeigen von Terminen und für den Schnellzugriff vorhanden. Um Todoist vollumfänglich nutzen zu können, ist ein Abonnement ab 4,99 Euro pro Monat erforderlich. Todoist ist kostenlos für iOS bzw. watchOS erhältlich.

© Spotify

Spotify Ob für den schnellen Lauf, entspannten Spaziergang oder einfach nur zu Hause, Spotify lässt sich auch auf dem Armgelenk bequem mitnehmen. Die eigens für die Apple Watch geschaffene App ermöglicht uns Zugriff auf unsere Playlists und die gesamte Bibliothek. Um Inhalte von der Apple Watch zu hören, müssen Bluetooth-Kopfhörer mit der Uhr verbunden sein. Premium-Abonnenten können außerdem das Offline-Feature nutzen, um Musik auch ohne aktive Internetverbindung hören zu können. Spotify ist kostenlos für iOS bzw. watchOS erhältlich.

© iTranslate

iTranslate Converse Während Simultanübersetzung langsam von immer mehr Smartphones angeboten wird, betreibt iTranslate Converse bereits seit einigen Jahren eine erfolgreiche App. Die dazugehörige Anwendung für die Apple Watch ermöglicht uns das Übersetzen von Konversationen in 38 Sprachen. Vertreten sind unter anderem Deutsch, Spanisch, Italienisch, Arabisch, Koreanisch oder Japanisch. Um loszulegen, wählen wir einfach die beiden Sprachen aus, die übersetzt werden sollen. Durch Tippen auf den orangen Button hört die App zu und spuckt die passende Übersetzung aus. iTranslate Converse ist kostenlos für iOS bzw. watchOS erhältlich.

© Nike