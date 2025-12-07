Die besten Feel-Good-Games für iOS und Android

Sonnige Strände und Wälder voller Katzen, mit Feel-Good-Games gelingt die Flucht vor der nasskalten Außenwelt.

Gerade an solch nasskalten Tagen wie im heurigen Winter sehnen wir uns nach Feel-Good-Momenten. Die Sonne lässt sich kaum blicken und wenn sie einmal da ist, verschwindet sie viel zu früh. Konstanter Regen und viel zu wenig Schnee tun ihr Übriges. Praktischerweise gibt es mehr als genug Spiele, die uns von der trüben Welt vor der Haustür ablenken. Vom sonnigen Zeltplatz auf einer Insel bis zum kleinen süßen Kaffeehaus gibt es einige virtuelle Orte, die den Feel-Good-Faktor mitbringen. Wir stellen euch diese Feel-Good-Games vor:

Good Coffee, Great Coffee Einen trüben und kalten Tag kontern viele gerne mit einem heißen Kaffee. Wenn wir unser Koffein-Limit bereits überschritten haben und drohen, von der Couch abzuheben, können wir die Kaffeezubereitung aber auch in den virtuellen Raum verschieben. In Good Coffee, Great Coffee betreiben wir unser eigenes Kaffeehaus. In unserer Rolle kümmern wir uns den ganzen Tag um die Wünsche unserer Kundinnen und Kunden. Diese kommen immer wieder mit neuen Wünschen nach verschiedensten Kaffeekreationen. Das Spiel fokussiert sich grundsätzlich auf 2 Perspektiven. Mit Blick Richtung Eingang sehen wir das Lokal in seiner vollen Pracht. Möchten wir einen Kaffee zubereiten, wechselt die Blickrichtung zur Theke. Dort versammeln sich alle Utensilien für den perfekten Kaffee. Zu Beginn ist die Ausstattung noch etwas spärlich, etwa mit einer kleinen Kaffeemaschine und wenig Zubehör. Mit fortschreitender XP und mit zusätzlichen Einnahmen können wir unser Equipment Schritt für Schritt upgraden. Auch das Lokal selbst lässt sich gestalten und schmücken. Neben den ASMR-ähnlichen Sounds entsteht dank des lockeren Aufbaus kein Stress beim Spielen. Die Geschichten und kleinen Herausforderungen runden das Spiel ab. Good Coffee, Great Coffee ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

Katzen&Suppe Katzen, Suppe und ein weitläufiger Wald - das perfekte Rezept für eine entspannende Gaming-Session. Bei Katzen&Suppe ist Name Programm. Unsere flauschigen Freunde machen sich in einem Wald breit und kochen Suppe. Statt herausfordernder Quests schauen wir hier zu, wie die Kätzchen kochen. Alle erdenklichen Rassen sind hier vertreten, von der britischen Kurzhaar bis zur Maine-Coon. Jede Katze hat ihr eigenes kleines Häuschen, das wir nicht nur selbst platzieren, sondern sogar betreten und verzieren können. Namen können wir ihnen auch geben, genauso wie kleine Hüte und andere Accessoires, die wir ihnen umhängen und aufsetzen können. Der Großteil des Spiels findet aber im Wald statt, wo sich mit der Zeit immer mehr Katzen sammeln. Während die einen unerbittlich Suppe zaubern, machen andere Pause, in der sie etwa ein Buch lesen oder ein Instrument spielen. Grundsätzlich müssen wir nicht viel mehr tun, als den Kätzchen zuzusehen, Geld einsammeln und damit neue Gebäude in den Wald stellen. Musik, verschiedene Jahreszeiten und konstantes Miauen machen das Spiel zu einem absoluten Cozy-Game. Das Spiel ist in seiner kostenlosen Version werbeunterstützt, um 2,99 Euro lässt sich diese entfernen. Katzen&Suppe ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

Resonance of the Ocean Puzzler und entspannend - das geht eher selten Hand in Hand. Resonance of the Ocean bringt aber genau das. Unser Protagonist befindet sich auf einer Insel, die uns mit ihren Klängen verzückt. In der handgezeichneten Welt sind wir umgeben von viel Meer, viel Sand und einem Leuchtturm. Aus der Ferne erklingen immer wieder Klänge, die wir spiegeln müssen. Um Klänge zu erzeugen, müssen wir aber erst passende Gegenstände finden. Verteilt über die Insel begegnen uns immer wieder Items, die dafür genutzt werden können. Zu finden sind sie unter anderem in Gebäuden, im Gras oder am Strand, wo sie angespült werden. Die Klänge können dabei sowohl von einzelnen Items als auch durch Kombination von Gegenständen erzeugt werden. Über mehrere Level verteilt gibt es immer neue Klangrätsel, die es zu lösen gilt. Die verschiedenen Sounds und die unaufgeregte Atmosphäre machen es zu einem willkommenen Game für den kuscheligen Moment auf der Couch. The Resonance of the Ocean ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

Animal Crossing: Pocket Camp Complete Kaum ein Franchise steht mehr für Cozy als Animal Crossing. Während das Game früher nur für Nintendo-Konsolen verfügbar war, gibt es Animal Crossing seit einigen Jahren auch auf dem Smartphone. Pocket Camp Complete wurde vergangenes Jahr als Sammlung aus 7 Jahren mit Items und Aktionen in Pocket Camp veröffentlicht. Wie gewohnt schlüpfen wir in die Rolle eines Inselbewohners. In Pocket Camp leiten wir einen Zeltplatz, den wir ganz nach unseren Vorstellungen gestalten. Über 10.000 Items haben es in die Abschlussversion von Pocket Camp geschafft, die wir allesamt nach unseren Wünschen platzieren können. Neben der Gestaltung von Zeltplatz und Insel können wir uns aber auch um andere Dinge kümmern. Angeln, Insekten sammeln oder Gegenstände suchen, um neue Items zu basteln. Auch die Besucher und Bewohner der Insel haben immer wieder Neues zu erzählen und bieten Quests, die wir erledigen können. Während die frühere Online-Version von Pocket-Camp mit den vielen Events einen gewissen FOMO-Faktor hatte, können wir in der Complete-Edition ganz entspannt und in unserem Tempo das Spiel genießen. Animal Crossing: Pocket Camp Complete ist um 19,99 Euro für iOS und Android erhältlich.