Game Boy und Co: Die besten Emulator-Apps für das Smartphone

Mobiles Gaming findet heutzutage Großteils auf dem Smartphone statt. Während Candy Crush und Co. viele begeistern, würden andere aber gerne auch auf alte Title aus früheren Zeiten zugreifen können. Spiele wie etwa Pokemon Rot gibt es so nämlich nicht in den App Stores zu laden. Dankenswerterweise gibt es mithilfe von Emulatoren aber einen Ausweg.

In der App erwarten uns die bekannten Prozesse. Sofern wir eine Konsole einsetzen wollen, kann diese im Hauptmenü ausgewählt werden. Diese ist dann entweder sofort startklar oder benötigt noch den Einsatz externer Plugins. Über den eigenen File-Browser können dann die Spiele in unserem Besitz eingespeist bzw. gestartet werden.

Selbstverständlich bringt auch ClassicBoy Gold neben einem bunten Strauß an unterstützen Konsolen die wichtigsten Features mit. Darunter das Speichern und Laden von Spielständen, die Verwendung externer Gamepads und einige Zusatzoptionen, um an Grafik und Sound zu basteln.

Auch die originale Hardware wird von Citra emuliert und erlaubt den Einsatz von Kamera, Mikrofon und den Beschleunigungssensoren . Citra selbst ist simpel aufgebaut. Nach dem Start der App landen wir direkt in der Gameliste. Hier können wir sämtliche unserer Spiele platzieren, die in unserem Besitz sind. Dank buntem Icon und eigener Benennung lassen sich gerade große Listen schneller Unterscheiden.

PPSSPP

PPSSPP ist, wie der Name bereits erahnend lässt, ein Emulator für Sonys PlayStation Portable, kurz genannt PSP. Die erste echte Handheld-Konsole von Sony sorgte damals für Begeisterung und hat noch heute eine große Anhängerschaft. Mit PPSSPP sind Liebhaber der 2004 erschienenen Konsole bestens versorgt.

Der Emulator gilt als der momentan beste PSP-Emulator auf dem Markt und kommt mit einer Vielzahl an Spielen zurecht. Selbstverständlich unterstützt auch PPSSPP die wichtigsten Funktionen für Anwendungen in diesem Bereich. Neben vielen kleinen Tweaks unter anderem für Grafik und Auflösung ist auch die Unterstützung für externe Controller mit an Bord. Fans des Sony-Feelings können so einen der neueren PlayStation-Controller verbinden und ins PSP-Universum eintauchen.

In Sachen Interface wirkt PPSSPP im Gegensatz zu vielen anderen Emulator-Apps fast futuristisch. In einem übersichtlichen Dashboard können wir alle unsere Games einsehen und direkt starten. Auch das Laden von Inhalten geht über einen eigenen Menüpunkt schnell von der Hand.

PPSSPP ist kostenlos für Android erhältlich.