Tödlicher Unfall von Xiaomi SU7 sorgt für Kritik an Selbstfahr-Funktion

In China fragt man sich, ob Xiaomi zu viel versprochen hat. 3 Frauen kamen bei einem tragischen Unfall ums Leben.

Der Wagen war zum Unfallzeitpunkt im Selbstfahrmodus mit 116 km/h auf einer Autobahn unterwegs, als die Software plötzlich ein Hindernis auf der Straße erkannte. An dieser Stelle befand sich eine Baustelle. Daraufhin wurden die Bremsen des SU7 aktiviert, doch das Fahrzeug prallte schließlich gegen die seitliche Betonmauer der Straße.

Ende März ereignete sich in der chinesischen Provinz Anhui ein tragischer Unfall, bei dem 3 junge Frauen ums Leben kamen. Laut Car News China soll der Vorfall in China großes Entsetzen ausgelöst und eine öffentliche Diskussion darüber angestoßen haben, wie sicher das Selbstfahrsystem des vielbeachteten SU7 von Xiaomi tatsächlich ist.

Xiaomi wird wegen falscher Versprechen kritisiert

In China diskutiert man nun darüber, ob die Software tatsächlich so sicher ist, wie sie von Xiaomi angepriesen wird. Nach dem Unfall sank der Aktienwert des Unternehmens um 120 Mrd. Hongkong-Dollar, was rund 13,2 Mrd. Euro entspricht.

➤ Mehr lesen: Hohe Verluste: Tesla-Aktie bricht ein

Laut einem chinesischen Medienbericht soll die Mutter ihre Tochter, die eigentliche Fahrzeuglenkerin, eindringlich vor der Selbstfahrfunktion gewarnt haben. Diese habe jedoch nicht auf sie gehört, was sie schließlich mit ihrem Leben bezahlen musste.