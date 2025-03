Hohe Verluste: Tesla-Aktie bricht ein

Die Tesla-Aktie ist an einem Tag um mehr als 15 Prozent gefallen. Damit hat das Papier die letzten Kursgewinne nach der US-Präsidentenwahl vom November wieder eingebüßt. Investoren hofften zunächst, dass Tesla von der engen Beziehung zwischen Elon Musk und dem US-Präsidenten Donald Trump profitieren würde.

Nach der US-Wahl ging es für die Tesla-Aktie steil aufwärts. Auf dem Höhepunkt Mitte Dezember war sie rund doppelt so viel Wert wie am Wahltag am 4. November. Danach setzte eine rasante Talfahrt ein, die zuletzt steiler wurde.

Mitte Dezember war Tesla mit einem Kurs von rund 480 Dollar mehr als 1,5 Billionen Dollar wert. Jetzt fiel der Börsenwert beim Kurs von gut 222 Dollar auf rund 715 Milliarden Dollar. Allein am Montag ist die Aktie um 15 Prozent eingebrochen.

