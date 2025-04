VW zeigt neue Details des günstigen Elektro-Kleinwagens

Rund 20.000 Euro soll der Elektro-Kleinwagen von VW kosten, wenn er 2027 auf den Markt kommt. Das Konzeptfahrzeug ID.Every1 hat der deutsche Autobauer vor einen Monat präsentiert. Nun gewährt Volkswagen einen neuen Blick auf die Details im Cockpit.

In einem Video sind in erster Linie die Highlights des Interieur zu sehen. So plant VW, den ID.1 mit einem herausnehmbaren Bluetooth-Lausprecher auszustatten. Auch die Ablage in der Mittelkonsole sowie die modularen Elemente auf der Beifahrerseite werden in Szene gesetzt.

Ebenso sind die Tasten auf dem Lenkrad zu sehen. Unmissverständlich geht daraus hervor, dass sich die Knöpfe tatsächlich wieder drücken lassen. Beim ID.3 waren die berührungsempfindlichen Steuerungsflächen am Lenkrad bekanntlich ein großer Kritikpunkt.

