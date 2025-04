Kawasaki zeigt Wasserstoff betriebenen Roboterlöwen zum Reiten

Antrieb durch Wasserstoff

Angetrieben wird der Corleo von einem 150-Kubikzentimeter-Wasserstoffmotor. Der Wasserstoff selbst befindet sich in einem Tank, der am Heck des Fahrzeugs montiert ist. Laut der Tageszeitung Kobe Shimbun, hat Corleo eine Schulterhöhe von 160 Zentimetern und ist 170 Zentimeter lang.

In jedem der 4 Beine befindet sich eine Antriebseinheit, die mit dem erzeugten Strom betrieben wird. Das Armaturenbrett zeigt, neben dem Füllstand des Wasserstofftanks, auch die Route an. Corleo soll bis zu 100 km/h schnell sein, so die Tageszeitung Kobe Shimbun.

Lenkung durch den Körper

Corleo überwacht die Bewegungen des Fahrers oder der Fahrerin und kann so mit dem Körper gelenkt werden. Durch Gewichtsverlagerung erkennt die Maschine, wohin sie laufen soll. Wie im Video zu sehen ist, soll Corleo auch springen und über Felsen klettern können.

Durch die spezielle Konstruktion sollen Stöße beim Gehen oder Laufen abgefedert werden. Zusätzlich sind die Beine mit gummiartigen Hufen ausgestattet. Auch dies soll einen besseren Halt im Gelände bieten.

KI zur Unterstützung

Corleo ist mit künstlicher Intelligenz ausgestattet. Diese soll in der Lage sein, die Trittmöglichkeiten zu analysieren und den sichersten Weg zu wählen. Nachts werden Pfeile auf die Fahrbahn projiziert, um den Weg anzuzeigen.

Der Prototyp des Corleo wurde im Rahmen der Osaka Kansai Expo vorgestellt. Laut Kawasaki handelt es sich dabei um eine Konzeptstudie bzw. ein Modell. Ob der Roboterlöwe jemals Realität wird, bleibt abzuwarten.