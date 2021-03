Die besten To-Do-Apps für iOS und Android

Heutzutage ist in den meisten Fällen eine passende App die bessere Wahl. Dank Synchronisierung finden sich Aufgaben auf allen Geräten, smarte Features erleichtern außerdem die Planung und bieten eine bessere Übersicht. Die Auswahl an To-Do-Apps ist beinahe grenzenlos. Vom minimalistischen Planer bis zur verspielten To-Do-Liste ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Hand in Hand mit der Planungsfunktion verwaltet Any.do auch einen Kalender für uns, der uns über Wochen bzw. den Monat hinweg eine Übersicht bietet. Jede einzelne Aufgabe kann in Unteraufgaben gesplittet werden, um die Erledigung zu vereinfachen. Außerdem können Dateien und Notizen angehängt werden.

Lediglich Tags in der App werden mit Farben versehen, um etwa zwischen Familie, Arbeit oder Einkauf unterscheiden zu können. Damit wir über den Tag hinweg den Überblick behalten, listet die App alle Tasks im Dashboard gemeinsam auf und zeigt direkt, wann diese spätestens fällig sind. Um uns beispielsweise am Morgen in die Spur zu bekommen, nimmt Any.do uns bei der Tagesplanung an die Hand. Über eine eigene Einblendung fragt die App uns nach heutigen Terminen, ob wir etwaige Aufgaben direkt erledigen oder auf einen anderen Tag schieben wollen.

Die App Any.do ist mehr als nur eine einfache To-Do-App. Bei Any.do handelt sich um einen smarten Planer, der sich um alle zu planenden Bereiche in unserem Berufs- und Privatleben kümmert. Wir treffen auf ein aufgeräumtes Design, das uns im Dickicht der Termine die Übersicht behalten lässt. Statt unzählige Seiten, Untermenüs und Listen zu verschachteln, versucht Any.do die wichtigsten Informationen an einem Ort aufzubereiten.

Microsoft To Do ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.

Auch in Teams lässt sich To Do direkt nutzen und verwalten. Microsoft ermöglicht außerdem das einfach Teilen von Aufgaben bzw. Listen mit anderen. Um manch größere Aufgabe zu bewältigen haben wir außerdem die Möglichkeit, sie in kleinere Häppchen zu zerteilen.

Dank vollständiger Integration in das 365-Universum lässt sich To Do auch wunderbar mit anderen Office-Anwendungen nutzen. So können wir die Aufgabenliste etwa in Outlook anzeigen lassen und neue Aufgaben direkt aus einer E-Mail heraus erstellen.

Microsoft nutzte den Moment der Umstrukturierung, um auch den To-Do-Bereich noch näher an das eigene Geschäft zu binden. Microsoft To Do überzeugt dank geradlinigem Design und praktischen Features, die sowohl privat als auch geschäftlich sehr hilfreich sein können. Innerhalb der App lassen sich beliebig viele Listen erstellen, die für unterschiedliche Zwecke genutzt werden können. Möchten wir etwa privat von beruflich oder die Einkaufsliste vom Workout trennen, können diese Bereiche schnell und einfach unterteilt werden.

Während Microsoft jahrelang mit der zugekauften Anwendung Wunderlist im To-Do-Business unterwegs war, wurde die Applikation langsam zugunsten von Microsoft To Do zurückgefahren und schlussendlich eingestellt. Obwohl Wunderlist lange Zeit dank seiner Funktionen und für die damalige Verhältnisse ansprechenden Optik bevorzugt wurde, konnte man mit der Zeit nicht mehr ganz mit der Konkurrenz mithalten.

Remember the Milk

Remember the Milk gehört zu den Urgesteinen unter den To-Do-Apps. Trotz ihres Alters muss sich die App aber nicht verstecken. Über die Jahre wurde die Anwendung immer wieder überarbeitet und mit neuen Features versehen. Die Basics beherrscht Remember the Milk so gut wie die Konkurrenz. Im Dashboard bekommen wir eine Übersicht über sämtliche Aufgaben, die für uns anstehen.

Über den Burger-Button können wir direkt auf die verschiedenen Kategorien der App zugreifen. So wird etwa zwischen Aufgaben unterschieden, die heute, morgen oder an einem anderen Tag fällig sind. Außerdem können wir uns die Aufgaben nach Tags, Listen oder Kontakten sortieren lassen. Die Funktion Smart Lists ermöglicht das Speichern von oft verwendeten Suchbegriffen. So sammelt die App zu diesen Suchbegriffen passende Aufgaben und zeigt diese in einer eigenen Liste an. Remember the Milk eignet sich gerade für die Zusammenarbeit mit anderen besonders gut.

Einzelne Listen können als Ganzes geteilt werden, Aufgaben innerhalb einer Liste können außerdem delegiert werden, um sie zur Erledigung an andere weiterzureichen. Remember the Milk sticht vor allem dank der vielen Integrationen von anderen Services heraus. Gmail, Google Kalender, Evernote oder sogar Twitter können in den Dienst integriert werden. In der Pro-Version können außerdem Dropbox und Google Drive zugeschaltet werden, um Aufgaben etwa mit Dokumenten zu verknüpfen.

Um keine Aufgabe zu verschwitzen, serviert uns die App das Wichtigste über alle relevanten Kanäle. Benachrichtigungen über E-Mail, SMS, Messenger oder nativer Push-Nachricht können individuell aktiviert werden.

Remember the Milk ist kostenlos für iOS und Android erhältlich.