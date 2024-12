Death Clock: App sagt vorher, wann man sterben wird

So funktioniert die App

In der App muss man zunächst einige Fragen beantworten, darunter etwa, wie viele Stunden man jeden Tag schläft, wie viel Gemüse man isst und wie hoch der Blutdruck ist. Auch, wie oft man zum Arzt geht, will die App von einem wissen. Eine Verbindung zu anderen Daten wie einem Fitness-Tracker benötigt die App nicht.

Ergebnisse gibt es erst, wenn man nach den beantworteten Fragen ein Abo abschließt. Es gibt aber auch eine 3-tägige Testversion. Hat man ein Abo abgeschlossen, bekommt man seine Ergebnisse.

Dann wird erklärt, woran man am ehesten stirbt, etwa an Krebs oder einer Herzkreislauferkrankung. Schließlich gibt Death Clock noch eine Übersicht, wie viel Prozent seines Lebens man schon hinter sich hat und um wie viel man das eigene Leben verlängern könnte - etwa auch, wie viele Wochenenden noch bevorstehen.

Schließlich gibts in der App noch einige Empfehlungen - etwa, dass man mehr schlafen oder weniger Alkohol trinken sollte. Auch gibt es Ratschläge, wie viel und welchen Sport man machen sollte.

Blick in die Zukunft

Die App ist ein interessantes Produkt für gesundheitsbewusste Personen, die gerne wissen möchten, was sie in ihrem Leben positiv verändern könnten. Ob die App tatsächlich ausrechnen kann, wie lange jemand lebt, ist allerdings fraglich. Schließlich gibt es auch viele Unsicherheiten, man kann schließlich auch jederzeit bei einem Unfall sterben.

Für Versicherungen und Behörden sind vergleichbare Tools spannend. Sie könnten mit genaueren Daten besser planen als derzeit. So könnte eine solche KI etwa ausrechnen, wie lange jemand lebt, der eine Lebensversicherung abschließt oder eine staatliche Pension beziehen wird. Zwar werden solche Dinge auch jetzt schon berechnet, allerdings mit statistischen Methoden, die viel ungenauer sind.

Auch in der EU verfügbar

„Es gibt wahrscheinlich kein wichtigeres Datum in deinem Leben, als der Tag, an dem du sterben wirst“, sagte der App-Entwickler Brent Franson zu Bloomberg. Die App ist auch in europäischen App-Stores erhältlich, derzeit aber nur in Englisch für iOS und Android verfügbar. Die Basisversion ist kostenlos, Abos kosten zwischen 17,99 Euro und 179,98 Euro, je nach Variante.