Augen verraten, ob man ein Risiko für einen frühen Tod hat

Das Alter kann ein Indikator dafür sein, wie lange ein Mensch noch zu leben hat, muss es aber nicht. Wie Science Alert berichtet, könnte dafür ein tiefer Blick in die Augen aufschlussreicher sein und das wahre biologische Alter messen.

Forscher*innen haben demnach einer Maschine beigebracht durch die Analyse der Netzhaut, dem Gewebe im hinteren Teil des Auges, „Fast-Ager“ zu identifizieren, die ein erhöhtes Risiko für einen frühen Tod haben.

Der dafür verwendete Algorithmus kann das offenbar sehr präzise bestimmen. Er soll das biologische Alter von knapp 47.000 Erwachsenen mittleren und höheren Alters in Großbritannien innerhalb einer Spanne von 3,5 Jahren vorhersagen können.

Retina gibt wichtige Einblicke

Mehr als ein Jahrzehnt, nachdem diese Netzhäute gescannt worden waren, sind 1.871 Personen gestorben und diejenigen, deren Netzhäute älter aussahen, gehörten mit größerer Wahrscheinlichkeit zu dieser Gruppe.

Stellt der Algorithmus beispielsweise fest, dass die Netzhaut einer Person 1 Jahr älter war als ihr tatsächliches Alter, stieg ihr Risiko, in den nächsten 11 Jahre an einer beliebigen Ursache zu sterben, um 2 Prozent. Die Wahrscheinlichkeit an einer anderen Ursache als Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebs zu sterben, erhöhte sich gleichzeitig um 3 Prozent.