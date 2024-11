Elon Musk: "Die Idioten bauen immer noch F-35 Jets"

"Unterdessen bauen einige Idioten immer noch bemannte Kampfjets wie die F-35", schrieb der umstrittene Unternehmer zu einem Video auf seinem Onlinedienst X. Auf dem Clip sind Hunderte Drohnen im Formationsflug am Himmel zu sehen. "Bemannte Kampfflugzeuge sind im Zeitalter der Drohnen ohnehin überflüssig. Dadurch werden nur Piloten getötet", kommentierte Musk.

Elon Musk soll ja in der 2. Amtszeit von Donald Trump als eine Art Einsparungsminister fungieren. Neben der Bürokratie und den Regulierungen hat er nun offenbar einen weiteren Bereich gefunden, an dem er sich stößt. Er hält den Bau moderner Kampfflugzeuge für sinnlos . Und hier macht er sich wohl nicht allzu viele Freunde, zielt er doch genau auf den Stolz der US-Luftstreitkräfte.

Die Reaktionen waren wie erwartet: Die Armee der Musk-Fanboys rückte aus und huldigte ihr Vorbild für die impulsiven und fragwürdigen Bemerkungen. Andere hielten dagegen und versuchten mit Fakten zu argumentieren: Man könne nicht handelsübliche Mini-Drohnen mit einem fortschrittlichen Kampfjet vergleichen.

Experten widersprechen vehement

Für den Experten Mauro Gilli von der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich "ist das, was die F-35 ... teuer macht, die Software und die Elektronik, nicht der Pilot an sich". Dies sei bedeutsam, "weil eine wiederverwendbare Drohne die gesamte aufwändige Elektronik einer F-35 haben müsste", schrieb er auf X.

Gilli wies auch darauf hin, dass die Existenz der F-35-Kampfflugzeuge und des B-1, eines strategischen Langstreckenbombers, dazu führte, dass mit den USA rivalisierende Staaten ihre eigenen Flugzeuge und ein fortschrittliches Radar-System entwickelten, um es mit ihnen aufzunehmen. "Durch ihre bloße Existenz zwingen die F-35 und die B-1 Russland und China zu strategischen Entscheidungen, die sie andernfalls nicht treffen müssten", schrieb Gilli.

