F-35 erstmals mit Stealth-Rakete AGM-158C gezeigt

"Im Rahmen der laufenden Integrationsbemühungen führte das Team der Pax River F-35 Integrated Test Force 2 Tage lang Testflüge durch, um die Schwingungen, die Lasten und die Flugeigenschaften mit 2 AGM-158 zu bewerten, die auf externen Stationen geladen waren", heißt es in der Aussendung.

Die Fotos stammen von einem Testflug vom 10. September über dem US-Bundesland Maryland. Zu sehen ist eine F-35C, die mit 2 LRASMs bestückt ist. Der Stealth-Fighter F-35C ist die Flugzeugträger-Variante der F-35 . Das Flugzeug hat größere Tragflächen, die aber an den Enden eingeklappt werden können, um weniger Platz am Flugzeugträger zu verbrauchen. Außerdem hat sie ein verstärktes Fahrwerk und einen Fanghaken , für die Landung auf Flugzeugträgern. Im Gegensatz zur F-35B , die ebenfalls auf Flugzeugträgern eingesetzt wird, ist sie allerdings kein Senkrechtstarter.

Der Marschflugkörper ist mit einem GPS-gestützten Trägheitsnavigationssystem ausgestattet, um sein Ziel zu erreichen. Während des Flugs ist es ihr möglich, ihren Kurs automatisch zu ändern, um Luftabwehrmaßnahmen zu umgehen. Diese Bedrohungen werden einerseits durch in der LRASM verbaute Radarsensoren erkannt, andererseits können Bedrohungsupdates auch extern über eine Datenverbindung bereitgestellt werden.

Für die Endphase des Zielanflugs verfügt die AGM-158C LRASM einen Infrarotsucher, der das Ziel selbstständig über eine interne Datenbank identifizieren und an seiner verwundbarsten Stelle treffen kann. Früher gab es ebenso Pläne, dass die LRASM auch Ziele an Land angreifen soll. Diese Pläne wurden Anfang des Jahres von der US Navy eingestellt.

Kann auch im Schwarm eingesetzt werden

Anders als andere Marschflugkörper soll die AGM-158C LRASM auch im Schwarm eingesetzt werden können. Einen Test dazu gab es erst kürzlich: Dabei wurden 4 Raketen gleichzeitig von 2 verschiedenen Kampfjets gestartet. Die Raketen können dabei untereinander kommunizieren und durch eine KI entscheiden, welchen Kurs sie fliegen.

