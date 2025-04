Erster komplett in Russland gebaute Superjet hat Erstflug absolviert

Nach und nach hat der russische Flugzeugbauer UAC die betroffenen Teile durch in inländische Komponenten ersetzt . Nun konnte der erste Superjet seinen Jungfernflug absolvieren, der aus ausschließlich in Russland produzierten Einzelteilen und Systemen besteht.

Die russische Luftfahrtindustrie zählt zu jenen Branchen, die von den Sanktionen gegen Russland am stärksten betroffen sind. Da keine Komponenten mehr importiert werden können, musste das russischen Passagierflugzeug Superjet SJ-100 teilweise neu konstruiert werden.

Angeblich alle Teile aus Russland

Sowohl bei den Flugsteuerungssysteme als auch bei allen anderen Bauteilen und den Triebwerken konnte zum ersten Mal auf komplett auf westliche Zulieferungen verzichtet werden, heißt es in einer Aussendung des russischen Flugzeugbauers.

Ob dem tatsächlich so ist, lässt sich nur schwer überprüfen. Ein gewisses Maß an Skepsis ist angebracht. Denkbar wäre, dass die westlichen Importsanktionen zum Teil umgangen wurden oder dass Bauteile von Ländern geliefert werden, die sich an den Sanktionen nicht beteiligen – etwa China.

