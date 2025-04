CATL präsentiert Akku mit 1.500 Kilometer Reichweite

Außerdem hat das chinesische Unternehmen eine E-Auto-Batterie vorgestellt, die so schnell lädt, wie das Tanken an der Zapfsäule dauert.

Bei der Entwicklung von besonders leistungsfähigen und effizienten Batteriesystemen für Elektroautos liefern sich die beiden chinesischen Unternehmen BYD und CATL ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Erst vor einem Monat hat BYD ein neues Schnellladesystem präsentiert, das einem E-Auto-Akku in nur 5 Minuten eine Reichweite von 470 Kilometer verleiht.

Schneller und weiter

Nun zieht CATL nach und hat auf dem hauseigenen Tech Day eine ähnliche LFP-Batterie vorgestellt. Die Shenxing-Batterie der 2. Generation kann demnach mit einer Ladeleistung von bis zu 1,3 Megawatt aufwarten. Damit sollen in nur 5 Minuten mehr als 520 Kilometer nachgeladen werden können.

Die Reichweite dieses Batteriesystem gibt CATL mit bis zu 800 Kilometer an, die maximale Laderate mit 12C. Das bedeutet, dass der neue Shenxing-Akku 12-mal in einer Stunde komplett aufgeladen werden kann - also eine Vollladung in 5 Minuten.

