Apple hat jahrelang geheim mit BYD zusammengearbeitet

Im Rahmen der geheimen Kooperation brachte Apple sein Know-how über Batteriepacks und Wärmemanagement ein. BYD steuerte Fachwissen über Fertigungstechniken und der Entwicklung von LFP-Zellen bei, wie es in dem Bericht heißt.

Diese Lithium-Eisenphosphat-Batterien steckten damals noch in den Kinderschuhen, galten in der Branche aber bereits als vielversprechend. Sie sollten eine hohe Reichweite ermöglichen und sich extrem schnell aufladen lassen.

Demnach hat Apple an mehreren Batterietechnologien gearbeitet und mit zahlreichen verschiedenen Rohstoffzusammensetzungen experimentiert. Dabei wurden unter anderem den LFP-Akkus großes Potenzial zugeschrieben.

BYD-Autos warten in einem Hafen in China auf ihren Export.

BYD und seine "Blade Battery"

Die gemeinsame Arbeit an Akkus für E-Auto verlief jedoch im Sand. Während Apple sein Autoprojekt längst eingestampft hat, ist BYD mittlerweile der Marktführer bei LFP-Batterien. Die so genannte "Blade Battery", die auf Lithium-Eisenphosphat aufbaut, steckt in allen Elektroautos des chinesischen Herstellers.

Apple wollte sich zu der Kooperation nicht äußern. BYD betont gegenüber Bloomberg, dass sein Aushängeschild ohne Fachwissen von Apple entwickelt wurde: "Das Konzept für die 'Blade Battery' stammt von BYD-Ingenieuren, die diese LFP-Batterie unabhängig entwickelt haben. BYD hält alle Eigentums- und Patentrechte für die 'Blade Battery'".