BYD-Manager verrät, wann Feststoffakkus marktreif werden

Feststoffakkus gelten als der Heilige Gral in der E-Autoindustrie. Sie gelten als sicher, können schnell aufgeladen werden und versprechen hohe Reichweiten. Der chinesische Autobauer BYD arbeitet daher mit Hochtouren an der Technologie - und die könnte früher marktreif sein, als erwartet.

Vorerst nur für Premiumfahrzeuge

Wie BYD-Chefwissenschaftler Lian Yubo am Freitag beim World New Energy Congress in China bekannt gab, soll es noch 3 bis 5 Jahre dauern, bis die auch als Festkörperbatterie bezeichneten Akkus in Serie verbaut werden. Zu Markteinführung sollen allerdings nur Premiumfahrzeuge damit ausgestattet werden. Erst später sollen Fahrzeuge der Mittel- und Einsteigerklasse folgen.