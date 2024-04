BYDs neue Elektroauto-Batterie ist leichter, hat mehr Leistung

Der chinesische Autokonzern BYD hat eine neue Version seiner Blade Battery in petto. Der neue Akku soll weniger wiegen und kleiner sein als der Vorgänger, gleichzeitig aber mehr Energie speichern. Das gab der CEO von BYD, Wang Chuanfu kürzlich bei der Präsentation eines Finanzberichtes bekannt, wie Electrek unter Berufung auf das chinesische Portal Fast Technology berichtet.

Mehr Leistung für E-Autos

Der neue Akku könnte bereits im Sommer 2024 auf den Markt kommen. Fahrzeuge sollen damit ihre Reichweite und Leistungsfähigkeit steigern können.

Die neue Batterie soll eine höhere Energiedichte besitzen als die derzeitige Generation der Blade Battery – bis zu 190 Wattstunden pro Kilogramm (Wh/kg) soll der neue Akku schaffen. Die derzeitige Generation hat eine Leistung von 150 Wh/kg.

Lithium-Eisenphosphat-Akku

Die Blade Battery, die erstmals 2020 präsentiert wurde, heißt so, weil die Akkuzellen wie Klingen in einem Gehäuse eingeschlichtet sind. Bei der Blade Battery handelt es sich um einen Lithium-Eisenphosphat-Akku (LFP). Solche Akkus sind billiger als Nickel-Cobalt-Mangan-Akkus, die sonst oft in E-Autos verbaut werden. Die Rohstoffe, die in den Kathoden stecken, kosten bei LFP-Akkus weniger.

BYD ist in der E-Auto-Branche vor allem wegen seinen guten Akkus durchgestartet. Seine Akkutechnologie verkauft BYD auch an Mitbewerber wie Tesla, Toyota, Kia, Ford und Hyundai.

Natürlich stecken sie auch in BYDs eigenen Elektroautos, wie dem Dolphin, dem Atto3 SUV und dem günstigen Seagull.