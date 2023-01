BYD Atto 3: Erste Probefahrt im chinesischen Elektro-SUV

Mit BYD geht der erste große chinesische Elektroautohersteller in Österreich an den Start. Wir haben das günstigste Modell einem Kurztest unterzogen.

Der chinesische Autohersteller BYD ist mit seinen Elektroautos nun offiziell in Österreich gestartet. Bis Jahresende will das Unternehmen hierzulande insgesamt 6 Modelle anbieten. Aktuell sind 3 BYD-Autos in Österreich verfügbar.

Der BYD Han, Tang und Atto 3 können im neuen Flagship-Store in der Shopping City Süd bei Wien besichtigt werden. Auch Probefahrten werden direkt vor Ort angeboten. Und genau das habe ich gemacht - mit dem BYD Atto 3.