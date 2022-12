Diese chinesischen Elektroautos starten 2023 in Österreich

Diese chinesischen E-Auto starten 2023 in Österreich (im Bild der Nio ET5)

Einige neue Autohersteller aus China werden im kommenden Jahr ihre Elektroautos nach Österreich bringen – ein Überblick.

Elektroautos aus China gelten als günstige Alternativen. Gleichzeitig stehen sie ihren europäischen Mitbewerbern um nichts nach, sodass sie für die hiesigen Autohersteller immer mehr zu einer ernsthaften Konkurrenz werden. Immer mehr chinesische Autohersteller versuchen, am europäischen Markt Fuß zu fassen und gehen dabei meist nach einem ähnlichen Muster vor: Eintrittstor nach Europa ist meist Norwegen. Das liegt einerseits an der besonders gut ausgebauten Elektroinfrastruktur und andererseits an günstigen Einfuhrbestimmungen. Danach folgen weitere skandinavische Länder, meist Dänemark und Schweden. Anschließend sind dann häufig die Niederlande und Deutschland an der Reihe, bevor Österreich und weitere Länder zum Zug kommen. Wir haben uns angesehen, welche chinesischen Elektroautos im Jahr 2023 definitiv nach Österreich kommen und bei welchen Herstellern noch ein Fragezeichen hinter dem Österreich-Start steht.

Aiways startet 2023 Das Elektroauto-Start-up Aiways bietet seinen E-SUV U5 bereits in Deutschland zum Kauf an. 2023 wird das Fahrzeug auch in Österreich offiziell zu haben sein, bestätigte Aiways gegenüber der futurezone. Wann genau der Marktstart in Österreich über die Bühne gehen wird, ist noch unklar. Aiways geht davon aus, dass das Elektro-SUV in Österreich einen ähnlichen Preis haben wird wie in Deutschland. Dort ist der Aiways U5 aktuell ab 37.570 Euro zu haben. (exkl. Förderungen) Der Aiways U5 ist ein modernes Elektro-SUV, das einige kuriose Eigenheiten aufweist. Wir konnten das Fahrzeug bereits unter die Lupe nehmen - hier geht es zum futurezone-Test.

Technische Daten Toggle Infobox Aiways U5 Reichweite: 410 Kilometer

Akku-Kapazität: 63 kWh

Leistung: 150 kW / 204 PS

Antrieb: Frontantrieb

0 auf 100 km/h: 7,8 Sekunden

Preis: ab 37.570 Euro (Deutschland-Preis) zur Website von Aiways

BYD kommt Anfang 2023 Der chinesische Autohersteller BYD hat im Oktober mit der Denzel Gruppe eine Kooperation vereinbart. Eigentlich wollte man noch im Dezember mit dem Verkauf von 3 BYD-Elektroautos in Österreich starten - nun wird es Anfang 2023 werden. Insofern werden die BYD-Fahrzeuge ab 2023 bei den Denzel-Händlern und anderen Partnern zu haben sein. Zudem wird bei der Shopping City Süd bei Wien ein Flagship-Store errichtet, um Interessent*innen einen niederschwelligen Zugang zur Marke zu ermöglichen. BYD wird mit insgesamt 3 verschiedenen Elektromodellen in Österreich starten. In 2 Jahren soll das Angebot auf 6 bis 7 Elektroautos anwachsen. Wie viel die Elektroautos in Österreich kosten werden, ist noch unklar. Ein Blick auf anderen Märkten zeigt jedoch eine ungefähre Preisvorstellung.

BYD Atto 3 BYD wird den kompakten E-SUV Atto 3 nach Österreich bringen. Der Atto 3 basiert auf der e-platform 3.0, die eine Systemspannung von 800 Volt ermöglicht. Mit seinem Frontantrieb bringt er 150 kW (204 PS) auf die Straße. Der elektrische Kompaktwagen nutzt einen 60,5-kWh-Akku und soll mit einer Akkuladung rund 420 Kilometer (WLTP) weit kommen. In Deutschland wird der Preis des BYD Atto 3 mit mindestens 38.000 Euro angegeben.

Technische Daten Toggle Infobox BYD Atto 3 Reichweite: 420 Kilometer

Akku-Kapazität: 60,5 kWh

Leistung: 150 kW / 204 PS

Antrieb: Frontantrieb

0 auf 100 km/h: 7,3 Sekunden

Preis: ab rund 38.000 Euro (Deutschland-Preis) zur Website von BYD

BYD Tang Der BYD Tang ist ein riesiges elektrisches SUV mit einer Länge von 4,87 Meter und einer Höhe von 1,95 Meter. Der Allradantrieb verfügt über eine Leistung von 380 kW (517 PS). Damit schafft der Tang den Sprint von 0 auf 100 km/h in 4,6 Sekunden. Der Akku des 7-sitzigen Tang hat eine Kapazität von 86,4 kWh, die Reichweite liegt bei 400 Kilometer (WLTP). Den Deutschlandpreis gibt BYD mit mindestens 72.000 Euro an.

Technische Daten in Bildern Toggle Infobox BYD Tang Reichweite: 400 Kilometer

Akku-Kapazität: 86,4 kWh

Leistung: 380 kW / 517 PS

Antrieb: Allradantrieb

0 auf 100 km/h: 4,6 Sekunden

Preis: ab rund 72.000 Euro (Deutschland-Preis zur Website von BYD

BYD Han Die elektrische Oberklassenlimousine BYD Han ist ebenso knapp 5 Meter lang und bringt mit allen 4 Rädern ebenso 380 kW auf die Straße. Von 0 auf 100 km/h benötigt der Han 3,9 Sekunden. Die Akkukapazität des Han liegt bei 85,4 kWh, die Reichweite bei 521 Kilometer (WLTP). In Deutschland beginnt der Preis des BYD Han bei 72.000 Euro.

Technische Daten Toggle Infobox BYD Han Reichweite: 512 Kilometer

Akku-Kapazität: 86,4 kWh

Leistung: 380 kW / 517 PS

Antrieb: Allradantrieb

0 auf 100 km/h: 3,9 Sekunden

Preis: ab rund 72.000 Euro (Deutschland-Preis zur Website von BYD

Nio startet 2023 in Österreich Auch wenn es noch keine offizielle Bestätigung gibt, verdichten sich die Anzeichen, dass im kommenden Jahr auch der chinesische Elektroautohersteller Nio die Österreich-Bühne betreten wird. In aktuellen Job-Ausschreibungen von Nio werden derzeit nämlich Marketing-Mitarbeiter*innen für Österreich gesucht. In Deutschland sind bereits 3 elektrische Modelle von Nio verfügbar. Es ist davon auszugehen, dass die 3 Fahrzeuge im kommenden Jahr auch in Österreich zu haben sein werden. Eine Besonderheit bei Nio ist die Miet-Option der Batterie. Wer ein Nio-Elektroauto samt Akku kauft, muss mit einem höheren Anschaffungspreis rechnen, spart sich allerdings die monatlichen Kosten für die Batterie. Die Kaufpreisunterschiede zwischen BaaS-Variante (Battery as a Service) und Akku-Kauf betragen zwischen 12.000 und 21.000 Euro. Wer eine 75-kWh-Batterie lieber mieten möchte, muss monatlich mit rund 169 Euro rechnen. Der Akku mit 100 kWh kostet rund 289 Euro pro Monat.

Nio ET5 Die elektrische Mittelklasse-Limousine Nio ET5 wird in Deutschland wahlweise mit einem 75-kWh-Akku oder einem 100-kWh-Akku angeboten. Die kleinere Variante mit einer Reichweite von 445 Kilometer kommt in Deutschland auf einen Preis von mindestens 61.900 Euro. Das Modell mit der größeren Batterie schafft 580 Kilometer mit einer Akkuladung und ist ab 70.900 Euro zu haben. Wer den Akku mieten möchte, kann den Nio ET5 bereits ab 49.900 Euro kaufen.

Technische Daten Toggle Infobox Nio ET5 Reichweite: 445 / 580 Kilometer

Akku-Kapazität: 75 / 100 kWh

Leistung: 360 kW (490 PS)

Antrieb: Dual-Motor, Allradantrieb

0 auf 100 km/h: 4 Sekunden

Preis: ab rund 61.900 Euro (Deutschland-Preis inkl. 75 kWh Akku) ab rund 49.900 Euro (Deutschland-Preis mit Akku-Miete)

zur Website von Nio

Nio ET7 Die elektrische Großraum-Limousine Nio ET7 wird in Deutschland inklusive Batterie ab 81.900 Euro (75 kWh Akku) angeboten. Damit soll das Elektroauto 445 Kilometer weit kommen. Will man die größere Batterie (100 kWh) haben, werden für den ET7 90.900 Euro fällig. Die Reichweite erhöht sich dadurch auf 580 Kilometer. Der Kaufpreis für dasselbe Modell mit Akku-Miete liegt bei 69.900 Euro.

Technische Daten Toggle Infobox Nio ET7 Reichweite: 445 / 580 Kilometer

Akku-Kapazität: 75 / 100 kWh

Leistung: 480 kW (653 PS)

Antrieb: Dual-Motor, Allradantrieb

0 auf 100 km/h: 3,8 Sekunden

Preis: ab rund 81.900 Euro (Deutschland-Preis inkl. 75 kWh Akku) ab rund 69.900 Euro (Deutschland-Preis mit Akku-Miete)

zur Website von Nio

Nio EL7 Das Elektro-SUV Nio EL7 kostet in Deutschland mit dem kleineren Akku 85.900 Euro (394 Kilometer Reichweite) und mit der größeren Batterie 94.900 Euro (513 Kilometer Reichweite). Entscheidet man sich für die Batteriemiete, kommt der Kaufpreis des EL7 auf 73.900 Euro.

Technische Daten Toggle Infobox Nio EL7 Reichweite: 394 / 513 Kilometer

Akku-Kapazität: 75 / 100 kWh

Leistung: 480 kW (653 PS)

Antrieb: Dual-Motor, Allradantrieb

0 auf 100 km/h: 3,9 Sekunden

Preis: ab rund 85.900 Euro (Deutschland-Preis inkl. 75 kWh Akku) ab rund 73.900 Euro (Deutschland-Preis mit Akku-Miete)

zur Website von Nio

Ora auf Europa-Expansion Ora wurde erst 2018 gegründet und gehört zum chinesischen Great-Wall-Konzern. Die kompakten Elektroautos von Ora sind bereits in Großbritannien und Schweden verfügbar. Anfang 2023 soll Ora den Markt in Deutschland betreten. Wann es die Ora-Autos nach Österreich schaffen werden, ist unklar. In Großbritannien erfolgte der Marktstart mit dem Modell Ora Funky Cat (First Edition) - weitere Modelle werden folgen. In Schweden wird das Fahrzeug ebenfalls zum Verkauf angeboten, allerdings unter einer anderen Bezeichnung, nämlich Ora 300 Pro.

Technische Daten Toggle Infobox Ora Funky Cat Reichweite: 310 bis 400 Kilometer

Akku-Kapazität: 48 / 63 kWh

Leistung: 126 kW (171 PS)

Antrieb: Frontantrieb

0 auf 100 km/h: 8,3 Sekunden

Preis: ab rund 37.120 Euro (UK-Preis umgerechnet) zur Website von Ora

Xpeng: Österreich-Start ungewiss Um die Präsenz von Xpeng in den einzelnen europäischen Ländern gibt es einige Verwirrung. Ab dem Frühjahr 2022 konnten die Elektroautos des chinesischen Autobauers in Dänemark, Niederlanden, Schweden und Norwegen gekauft werden. Kurz darauf wurden die Bestellungen allerdings deaktiviert und seither sind die Xpeng-Autos nur mehr in Norwegen erhältlich. Wie es nun mit der Verfügbarkeit in den einzelnen Ländern weitergeht und wie es um den Marktstart in weiteren Ländern steht, ist unklar. Als wahrscheinlich gilt allerdings, dass Xpeng seine Europa-Expansion fortsetzen wird. Die größte Auswahl an Xpeng-Modellen gibt es in Norwegen. Dort sind die Modelle G3i, P7 sowie die P7 Wing Edition verfügbar. Der P5 wird in Norwegen zwar beworben, konfigurieren lässt sich dieses Modell derzeit allerdings nicht. In den anderen 3 Ländern konnte man lediglich den P5 und den P7 bestellen.

Xpeng P5 Der P5 von Xpeng wird gerne als Tesla-Konkurrent bezeichnet, weil er einige Ähnlichkeiten zu dem US-Modell aufweist. Im Gegensatz zum Tesla Model 3 ist der Xpeng P5 allerdings mit Lidar-Sensoren ausgestattet, die für fortschrittliche, teil-autonome Fahrassistenzsysteme sorgen sollen. Auf der Xpeng-Website werden die smarten Eigenschaften des P5 in den Mittelpunkt gerückt. Das minimalistische Cockpit ist von einem großen Touchscreen-Bildschirm im Hochformat geprägt. Im Fond gibt es übrigens einen kleinen Mini-Kühlschrank.

Technische Daten Toggle Infobox Xpeng P5 Reichweite: 465 Kilometer

Akku-Kapazität: 66 kWh

Leistung: 155 kW / 211 PS

Antrieb: Frontantrieb

0 auf 100 km/h: 7,5 Sekunden

Preis: rund 53.000 Euro (Preis in Norwegen) zur Website von Xpeng

Xpeng P7 Der Xpeng P7 wird in China seit Juni 2020 produziert. Die Elektro-Limousine kann unter anderem mit einer hohen Reichweite punkten. Auch der P7 bietet zahlreiche Fahrassistenzsysteme, verzichtet allerdings auf Lidar-Sensoren. Den Xpeng P7 gibt es auch in eine Variante mit Flügeltüren – die P7 Wing Edition. Hier ist allerdings mit einem deutlichen Preisaufschlag zu rechnen.

Technische Daten Toggle Infobox Xpeng P7 (RWD Long Range) Reichweite: 530 Kilometer

Akku-Kapazität: 70,8 kWh

Leistung: 196 kW / 266 PS

Antrieb: Heckantrieb

0 auf 100 km/h: 6,9 Sekunden

Preis: ab rund 44.000 Euro (Preis in Norwegen) zur Website von Xpeng

Xpeng G3i Der kompakte E-SUV Xpeng G3i ist eine aktualisierte Edition des elektrischen G3, der in China seit 2018 hergestellt wird. Auch hier befindet sich ein großer Touchscreen-Bildschirm in der Mittelkonsole des Cockpits. Wie bei den anderen Xpeng-Modellen werden auch beim G3i die teil-autonomen Fahrassistenzsysteme beworben. Demnach setzt auch das E-SUV auf zahlreiche Sensoren und Kameras, die die Umgebung überwachen.

Technische Daten Toggle Infobox Xpeng G3i Reichweite: 451 Kilometer

Akku-Kapazität: 55 kWh

Leistung: 145 kW / 197 PS

Antrieb: Frontantrieb

0 auf 100 km/h: 8,6 Sekunden

Preis: rund 35.400 Euro (Preis in Norwegen) zur Website von Xpeng

Geometry startet bei den Nachbarn Nach Österreich werden es die Elektroautos von Geometry wohl eher nicht schaffen. Geplant ist, dass ab Anfang 2023 zumindest ein Fahrzeug der Geely-Marke in Ungarn, Tschechien und der Slowakei verkauft wird und zwar der Geometry C. Der Geometry C wird bereits seit 2019 produziert und wird in China mit 2 verschiedenen Akku-Konfigurationen angeboten: 53 und 70 kWh. Ob beide Varianten oder nur eine davon nach Europa kommen werden, ist noch unklar. Der Elektromotor beider Modelle bringt jedenfalls 150 kW (204 PS) auf die Straße. Das Modell mit dem kleineren Akku kommt 400 Kilometer weit. Bei der Variante mit dem größeren Akku wird eine Reichweite von 550 Kilometer angegeben. Die Reichweitenangaben basieren allerdings auf dem NEDC-Rating. Die WLTP-Angaben sind in der Regel deutlich darunter angesiedelt. Auch die Europa-Preise wurden noch nicht veröffentlicht. Das Basismodell wird in China zu einem Preis von umgerechnet rund 18.900 Euro verkauft. Das Top-Modell mit dem 70 kWh Akku kostet umgerechnet rund 23.900 Euro.

Technische Daten Toggle Infobox Geometry C Reichweite: 400 / 550 Kilometer (NEDC)

Akku-Kapazität: 53 / 70 kWh

Leistung: 150 kW / 204 PS

Antrieb: Frontantrieb

0 auf 100 km/h: 7 Sekunden

Preis: ab umgerechnet 18.900 Euro (Preis in China) zur Website von Geometry

Voyah Free in Norwegen Die Elektroautos von Voyah entstammen dem staatlichen Autohersteller Dongfeng. Ein Voyah-Modell hat es bereits von China nach Europa geschafft, genauer gesagt nach Norwegen. Nach dem Marktstart in dem skandinavischen Land sollen weitere europäische Länder folgen - ein konkreter Expansionsplan liegt aber noch nicht vor. In Norwegen wird jedenfalls das elektrische Premium-SUV Voyah Free verkauft. Neben der unverwechselbaren Frontpartie fallen beim Voyah Free vor allem die 3 großen Bildschirme im Cockpit auf, aber auch die technischen Daten können sich sehen lassen. Bleibt also abzuwarten, wie schnell Voyah seine Europa-Expansion vorantreibt und wann der Voyah Free oder anderen Voyah-Modell in Österreich an den Start gehen. 2023 sollte aber wohl eher nicht damit gerechnet werden.

Technische Daten Toggle Infobox Voyah Free Reichweite: 500 Kilometer

Akku-Kapazität: 106 kWh

Leistung: 360 kW / 483 PS

Antrieb: Allrad, Dual-Motor

0 auf 100 km/h: 4,4 Sekunden

Preis: 68.200 Euro (Preis in Norwegen) zur Website von Voyah

Voyah Free