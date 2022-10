Die chinesischen E-Autos von BYD kommen nach Österreich

Der BYD-Konzern wagt den Sprung nach Europa und bietet seine E-Autos in immer mehr Ländern an. Nun auch in Österreich.

Chinas Autohersteller setzen ihre Expansion in Europa weiter fort. Für all jene, die sich demnächst in Österreich ein Auto kaufen möchten, bedeutet das mehr Auswahl. Denn der chinesische Hersteller BYD bietet seine Elektroautos noch dieses Jahr erstmals in Österreich an. Die Denzel Gruppe und BYD haben eine entsprechende Partnerschaft vereinbart. Das bedeutet, dass die BYD-Elektroautos bei den Denzel-Händlern angeboten werden. Noch im Dezember soll der Verkauf der ersten Modelle starten, wie die Denzel Gruppe gegenüber der futurezone bestätigt. Wer sich ein BYD-Elektroauto aus der Nähe ansehen möchte, kann dies ebenso bei den Denzel-Händlern und deren Partnern machen. Außerdem sei geplant, dass im Dezember ein BYD Pioneer Store eröffnet wird. Wo sich dieser befindet, wird erst bekanntgegeben.

BYD Han, BYD Tang, BYD Atto 3 © BYD

Die Preise der BYD-Elektroautos Zunächst bringt BYD 3 verschiedene Elektromodelle nach Österreich, die jeweils eine Fahrzeugkategorie abdecken: Kompakt-SUV, SUV und Limousine. Wie viel die einzelnen Modelle in Österreich kosten werden, ist noch unklar. Die Preise wurde noch nicht kommuniziert. Spätestens kommende Woche sollen aber die Österreich-Preise der einzelnen Modelle bekanntgegeben werden, wie ein Sprecher der Denzel Gruppe gegenüber der futurezone erklärt. In anderen europäischen Ländern ist BYD bereits vertreten, was einen ungefähren Hinweis auf die Verkaufspreise zulässt, beispielsweise in Deutschland. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Preise in Österreich leicht davon abweichen.

Diese BYD-Elektroautos kommen nach Österreich BYD Atto 3 BYD wird den kompakten E-SUV Atto 3 nach Europa bringen. Der Atto 3 basiert auf der e-platform 3.0, die eine Systemspannung von 800 Volt ermöglicht. Mit seinem Frontantrieb bringt er 150 kW (204 PS) auf die Straße. Der elektrische Kompaktwagen nutzt einen 60,5-kWh-Akku und soll mit einer Akkuladung rund 420 Kilometer (WLTP) weit kommen. In Deutschland wird der BYD Atto 3 ab 38.000 Euro zu haben sein.

BYD Tang Der BYD Tang ist ein riesiges elektrisches SUV mit einer Länge von 4,87 Meter und einer Höhe von 1,95 Meter. Der Allradantrieb verfügt über eine Leistung von 380 kW (517 PS). Damit schafft der Tang den Sprint von 0 auf 100 km/h in 4,6 Sekunden. Der Akku des 7-sitzigen Tang hat eine Kapazität von 86,4 kWh, die Reichweite liegt bei 400 Kilometer (WLTP). Den Deutschlandpreis gibt BYD mit mindestens 72.000 Euro an.

BYD Han Die Oberklassenlimousine Han ist ebenso knapp 5 Meter lang und bringt mit allen 4 Rädern ebenso 380 kW auf die Straße. Von 0 auf 100 km/h benötigt der Han 3,9 Sekunden. Die Akkukapazität des Han liegt bei 85,4 kWh, die Reichweite bei 521 Kilometer (WLTP). In Deutschland beginnt der Preis des BYD Han bei 72.000 Euro.

