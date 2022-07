Chinas BYD "überholt" Tesla als weltgrößter E-Auto-Hersteller

Im ersten Halbjahr 2022 konnte Tesla rund 564.000 Elektroautos verkaufen, was einer Steigerung von 27 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gleichkommt. BYD gab bekannt , dass das Unternehmen im selben Zeitraum 641.000 elektrische Fahrzeuge verkauft werden konnten - eine Steigerung von 315 Prozent.

Tesla gilt seit jeher als die Speerspitze in Sachen Elektromobilität . Das Unternehmen von Elon Musk war jahrelang der weltgrößte Hersteller von Elektroautos. Nun soll Tesla allerdings vom chinesischen Autohersteller BYD abgelöst worden sein. Doch stimmt das wirklich?

Es kommt auf die Definition an

Doch diese Zahlen sind eine Art Äpfel-Birnen-Vergleich. Es kommt nämlich auf die Definition an, was unter einem Elektroauto verstanden wird. Während Tesla ausschließlich rein elektrische Fahrzeuge produziert, stellt BYD auch Fahrzeuge mit Verbrennermotor sowie Hybrid-Autos her.

In China werden nach offiziellen Vorgaben aber auch Fahrzeuge mit Hybrid-Motoren als Elektroautos gezählt. Insofern können die beiden oben genannten Zahlen nicht miteinander verglichen werden.

Rechnet man die Hybrid-Autos aus den BYD-Verkaufszahlen heraus, ergibt sich ein gänzlich anderes Bild. Dann hat BYD nämlich nur 323.519 rein elektrische Fahrzeuge verkaufen können. Die restlichen 317.481 Stück entfallen auf Hybrid-Autos. Insofern ist Tesla also noch immer der weltgrößte Hersteller von Elektroautos.