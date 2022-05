VW-Chef: Werden Tesla bald überholen

Der Chipmangel dürfte sich laut Herbert Diess bis Mitte des Jahres entspannen, was Volkswagen zugute kommen wird.

Der Chef von Europas größtem Autohersteller Volkswagen geht davon aus, dass das Unternehmen Tesla bei Elektroautos bereits 2025 überholen wird. Das sagte Herbert Diess am Rande des Weltwirtschaftsforum in Davos (Schweiz) gegenüber CNBC.

Auf die Frage, warum die Tesla-Aktie im Vergleich zu anderen Autoherstellern so hoch bewertet wird, sagt Diess “Märkte drehen sich immer um die Zukunft”. Tesla sei derzeit führend, wenn es um Elektroautos geht. “Wahrscheinlich ist es derzeit auch das digitalste Autounternehmen” führt Diess weiter aus. Er gehe dennoch davon aus, dass VW beim Absatz mithalten und den US-Konkurrenten bei den Verkäufen von E-Autos bis 2025 überholen könne.

Laut Diess spiele hierbei auch mit, dass sich Tesla derzeit in einer schwierige Phase befinde. Das Eröffnen neuer Werke und die starke Expansion sei auch für Tesla nicht einfach, so Diess.

Chipmangel soll sich beruhigen

Die Autobranche war zuletzt stark vom Mangel an Halbleitern betroffen. Die Knappheit an Chips sorgte dafür, dass Kund*innen teilweise sehr lange auf bestellte Fahrzeuge warten mussten. Diess glaubt aber, dass sich die Situation am Markt bis Mitte des Jahres beruhigen werden.

In der zweiten Jahreshälfte rechnet er mit einer deutlich entspannteren Situation - wenngleich die Probleme nicht völlig aus der Welt sein werden. VW könne mit diesem Ausblick jedoch ein gewisses "Momentum" schaffen, hofft Diess.