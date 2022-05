VW ID. Buzz: Erstes Probesitzen im neuen Elektro-Kleinbus

Am Freitag feierte der Elektro-Kleinbus von VW seine Österreich-Premiere. Wir waren dabei und haben im ID. Buzz Platz genommen.

Mit dem VW ID. Buzz versucht der Volkswagen-Konzern den Brückenschlag zwischen moderner Elektromobilität und traditionsreichem Kult-Bus. Seine Österreich-Premiere feierte der Elektro-Kleinbus am Freitag in der Mooncity in der Wiener Innenstadt.

Eine Probefahrt ist derzeit noch nicht möglich. Interessierte können aber alle Details des ID. Buzz aus der Nähe betrachten und eine Sitzprobe absolvieren. Auch die futurezone war zum Probesitzen bei der Premiere im Pop-up Store in der Kärntnerstraße.