VW: Elektroautos für 2022 sind ausverkauft

Marktanteile in den USA will der Volkswagen-Konzern vorwiegend mit Elektroautos steigern, sagte VW-Chef Herbert Diess am Mittwoch. Dafür soll die Produktion der US-Werke von Volkswagen hochgefahren werden.

Allerdings sind die Elektroautos des Volkswagen-Konzerns für Europa und den USA für dieses Jahr bereits komplett ausverkauft, wie es in einem Bericht der Financial Times heißt. Wer sich also demnächst ein E-Auto von Audi, Volkswagen, Porsche oder Cupra anschaffen will, muss mindestens bis 2023 warten.

Vielleicht lohnt sich das Warten auch. Denn VW-Chef Herbert Diess hat erneut bekräftigt, dass das erste Volkswagen-Elektroauto im günstigen Einsteigersegment ab 2025 erhältlich sein soll. Dabei soll es sich um den elektrischen Kleinwagen ID.Life handeln, der rund 20.000 Euro kosten soll.