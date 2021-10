Volkswagen schafft die Gangschaltung ab

Der deutsche Autobauer wird in naher Zukunft keine Handschaltungen und keine Kupplungspedale mehr verbauen.

Der Schaltknüppel in der Mittelkonsole wird bald ein Fall für das Museum. Auch das Kupplungspedal wird in naher Zukunft nur mehr in Oldtimern zu finden sein. Denn bei Volkswagen verabschiedet man sich vom herkömmlichen Schaltgetriebe und damit auch von den dazugehörigen Bedienelementen.

Stattdessen wird der deutsche Autobauer künftig hauptsächlich auf Automatik-Getriebe setzen. Ab 2023 wird es bei den neuen Modellgenerationen von Passat und Tiguan weder Handschaltung noch Kupplungspedal geben, ließ ein Unternehmenssprecher bereits vor einigen Wochen wissen.