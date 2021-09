VW zeigt elektrischen Kleinwagen für 20.000 Euro

Der ID.Life kommt in der Größe eines VW Polo und soll mit einem neuen Betriebssystem ausgestattet sein.

Auf der IAA Mobility in München hat Volkswagen einen Ausblick auf den kommenden elektrischen Kleinwagen des deutschen Autobauers präsentiert. Der VW ID.Life wird in etwa so groß sein wie ein VW Polo und zu einem Einsteigerpreis zu haben sein, wie Ralf Brandstätter, CEO der Marke Volkswagen bei der Vorstellung erklärt.

Als Basis für den ID.Life dient die Volkswagen-Elektroplattform MEB, die auch beim ID.3 und ID.4 zum Einsatz kommt.