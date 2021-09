Grandsphere Concept: So könnte eine Elektro Audi A8 aussehen

05.09.2021

Das neue Konzept von Audi ist eine Luxuslimousine, die für autonomes Fahren ausgelegt ist.

Audi hat schon voriges Jahr angekündigt, dass es keine rein elektrische Version des A8 geben wird. Allerdings will Audi, wie die meisten anderen Autohersteller, in den nächsten Jahren rein auf Elektroautos umstellen. Heißt das also, es wird gar keinen A8 mehr geben? Schon Ende 2020 wurde gemunkelt, dass der Audi A8 keinen Nachfolger bekommt, wenn er 2024 ausläuft. Stattdessen soll diese Klasse durch ein neues Elektroauto ersetzt werden. Wie dieses aussehen könnte, hat Audi jetzt mit dem Grandsphere Concept gezeigt.

Riesen-Auto mit Reichweite von bis zu 750 Kilometer Der Grandsphere ist mit 5,35 Meter Länge und 3,19 Meter Radstand sogar etwas länger als der aktuelle A8. Trotz der Größe sieht er sportlich und dynamisch aus. Der A8 wirkt dagegen fast schon spießig. Die Leistung des Konzept-Fahrzeugs gibt Audi mit 530 Kilowatt an und einem Drehmoment von 960 Newtonmeter. Auf die Straße gebracht wird das per Allradantrieb und 2 Elektromotoren. Von 0 auf 100 km/h wird in knapp über 4 Sekunden beschleunigt. Die Reichweite soll bei bis zu 750 Kilometern liegen.

