WhatsApp bringt neue Funktion für Sprachnachrichten

Mit dem neuen Feature kann man mehr Ordnung in die Voice-Messages bringen.

Derzeit kann man in WhatsApp zwar direkt auf einzelne Chat-Nachrichten antworten, bei Voice-Messages ist dies aber bislang nicht möglich. Künftig wird es jedoch eine eigene Taste geben, mit der man direkt auf eine Sprachnachricht antworten kann.

Wie dem auch sei. Sprachnachrichten erfreuen sich großer Beliebtheit und daher erweitert WhatsApp regelmäßig den Funktionsumfang. Demnächst kommt ein neues Feature hinzu, mit dem eine bessere Ordnung in Sprachnachrichten kommen soll.

Direkt auf Voice-Messages antworten

Vor allem, wenn man mehrere Sprachnachrichten hintereinander erhält oder in Gruppen-Chats, wird diese Funktion eine nützliche Sache sein. Zu sehen ist die neue Taste als graues Mikrofon-Symbol neben der Voice-Message.

Entdeckt wurde die neue Funktion von WABetaInfo in einer Testversion des Messengers. Wann das Feature veröffentlicht wird, ist unklar. Aufgetaucht ist die neue Taste bereits in der Android- als auch in der iPhone-Version von WhatsApp.

Praktische Funktion bei Sprachnachrichten

Erst vor einigen Wochen hat WhatsApp eine besonders praktische Funktion für Sprachnachrichten eingeführt. Seither können Voice-Messages nämlich transkribiert werden, sodass man nicht mehr die gesamte Abhandlung anhören muss.

