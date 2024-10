Während man den Messenger kostenlos nutzen kann, fallen für den Betrieb der App hohe Kosten an.

Wer WhatsApp schon seit mehr als 10 Jahren nutzt, gehört vielleicht zu jener Generation, die für die Messenger-App noch bezahlt haben. Damals war eine geringe Gebühr notwendig, um mit Freunden per WhatsApp in Kontakt zu bleiben.

Das änderte sich allerdings als Facebook den Messenger im Jahr 2014 für rund 19 Milliarden Dollar übernommen hat. Seither ist WhatsApp für seine fast 3 Milliarden Userinnen und User komplett kostenlos.

➤ Mehr lesen: Erster Einblick: WhatsApp sendet bald Nachrichten an andere Apps

Der Betrieb kostet viel Geld

WhatsApp garantiert sogar, keinen Einblick in die Chats zu haben. Möglich macht dies die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Für all das sind enorme Mengen an Rechenleistung notwendig, die nicht gerade kostenlos sind.

Und weil WhatsApp ja kein karitativer Verein im Sinne des Gemeinwohls ist, drängt sich natürlich die Frage auf: Wie verdient WhatsApp eigentlich Geld?

➤ Mehr lesen: Vorsicht: Änderung bei WhatsApp könnte für User peinlich werden