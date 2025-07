Material aus Holz soll explodierende Akkus verhindern

Lithium-Ionen-Akkus werden in vielen technischen Geräten eingesetzt, vom Smartphones bis zum Elektroauto. Aufgrund ihrer Bauart besteht bei ihnen die Gefahr von Überhitzung und Kurzschlüssen, die zum Thermal Runaway, dem explosionsartigen Abbrennen, führen können.

Um die Akkus sicherer zu gestalten, hat die Michigan State University (MSU) ein Material genutzt, das in Holz vorkommt. Das soll sowohl die Sicherheit als auch die Lebensdauer von Lithium-Ionen-Batterien verbessern.

Die bessere Batterie

“Wir wollten eine bessere Batterie bauen”, sagt Chengcheng Fang vom College of Engineering an der MSU. Besser heißt in diesem Fall sicherer, effizienter und nachhaltiger. Dafür nutzten sie den natürlichen Stoff Lignin. Dieser verleiht Pflanzen ihre Festigkeit und macht etwa 30 Prozent des Holzgewichts aus.

Die Forscher nutzten Lignin, um damit einen dünnen Separator zu bauen, der in die Akkus eingesetzt wird. Ein Separator trennt in der Batterie die Anode und Kathode - denn wenn sich die beiden berühren, kommt es zum Kurzschluss.