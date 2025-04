Dieser Lithium-Akku funktioniert sogar, wenn man ihn durchbohrt

Lithium-Ionen-Akkus sind die vorherrschende Technologie. Man findet sie in Smartphones, Wearables, Notebooks, Elektroautos und sogar in Großspeichern, die Blackouts verhindern sollen.

Hydrogel nutzt als Basis Wasser . Das beginnt sich aber ab einer Spannung von etwa 1,2 Volt in Wasserstoff und Sauerstoff aufzuspalten, was unerwünscht und instabil ist. Als Lösung kann man die Batterie mit weniger Volt betreiben, wodurch sie aber für viele Alltaganwendungen unbrauchbar wird. Oder man stabilisiert das Wasser. Das funktioniert etwa mit hochkonzentriertem Salzwasser, das voll mit fluorierten Lithium-Salzen ist.

Zur Vernetzung der Moleküle (Crosslinker) wurde Acrylsäure verwendet. Damit das Polymer zum Elektrolyten wird, kommt nicht-fluoriertes Lithium-Salz zum Einsatz. Das Salz hat einen gewünschten Nebeneffekt: Es zieht Wasser aus der Luft . Üblicherweise wird das Polymer in Wasser getränkt, bis es ein Hydrogel mit etwa 80 Prozent Wasseranteil wird. Die Forscher wollten aber den Wasseranteil geringhalten, um die Aufspaltung zu unterdrücken. Also ließen sie das Polymer einfach die Feuchtigkeit aus der Raumluft absorbieren.

Batterie ist widerstandsfähig und selbstheilend

Das Ganze funktionierte für über einen Monat, bei dem die Batterie ihre Spannung von über 3,1 Volt behielt. Und das alles ohne den üblichen Schutz eines Akkupacks. Nachdem die elektrochemische Stabilität der Batterie erwiesen war, ging es jetzt an den Härtest. Die weiche, gelartige Batterie wurde um 180 Grad verdreht – und funktionierte dennoch. Auch das Strecken um 50 Prozent machte ihr nichts aus, ebenso wenig wie das Zusammenfalten.

Also wurden härtere Geschütze aufgefahren. Die Batterie wurde mit einer Nadel durchstochen, was bei einem gewöhnlichen Lithium-Ionen-Akku zum Kurzschluss geführt hätte. Aber diese Batterie funktionierte immer noch. Auch Schnitte mit einem Rasiermesser hielt sie aus. Schließlich wurde sie in 2 Teile zerschnitten, um ihre selbstheilenden Eigenschaften zu testen. Um sie wieder zusammensetzen, wurde sie im Ofen erwärmt – was ein absolutes No-Go für einen herkömmlichen Lithium-Ionen-Akku wäre. Die weiche Batterie hatte nach dem Zusammensetzen wieder 90 Prozent ihrer ursprünglichen Kapazität.