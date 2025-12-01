Mit diesem kuriosen Teil wird die Software von Flugzeugen aktualisiert

01.12.2025

Ein 5,6 kg schwerer PC mit Tragegriff, ein seltsames Kabel und 15 Minuten sind nötig, damit ein Airbus A320 auf den neuesten Stand gebracht wird.

Software-Updates haben in den vergangenen 10 Jahren ihren Schrecken verloren. Entweder passiert ohnehin alles versteckt im Hintergrund, oder man bekommt vor dem Download eine Notification am Smartphone und nach ein paar Minuten läuft wieder alles wie gewohnt. Bei Passagiermaschinen sieht die Sache anders aus. Ein Foto geht gerade auf Reddit und in anderen sozialen Netzwerken viral. Es zeigt, wie beim Airbus A320 die Software aktualisiert wird.

5,6 kg schwerer, tragbarer Computer Das Gerät, das hier verwendet wird, ist ein Portable Data Loader, genauer gesagt ein Teledyne PMAT 2000. Im Grunde ist es ein tragbarer PC. Das PMAT 2000 misst 342 mm x 330 mm x 63,5 mm und wiegt 5,6 kg – kein Wunder also, dass auf dem robusten Gehäuse noch ein Tragegriff befestigt ist. ➤ Mehr lesen: Italienische Eurofighter fangen seltene Spezialmaschine Tupolew „Black Pearl“ ab Das PMAT 2000 ist schon ein älteres Modell. Zu Beginn hatte es noch Windows 2000 als Betriebssystem, in der letzten Broschüre des Herstellers immerhin Windows 7. Das aktuelle Modell, PMAT XS, ist deutlich kleiner, aber immer noch wuchtig, wenn man es mit heutigen Tablets vergleicht.

PMAT XS © Teledyne Controls

Loader kosten mehrere Zehntausend Dollar Portable Data Loader für Flugzeuge können bis zu 50.000 US-Dollar kosten. Selbst refurbished Geräte kommen oft noch auf über 20.000 US-Dollar. Kein Wunder also, dass solche Brocken wie das PMAT 2000 so lange wie möglich in Verwendung bleiben.

Das Kabel, das ein bisschen so aussieht wie ein kleiner Feuerwehrschlauch, ist ein A615. Dieses nutzt einen 53-Pin-Stecker. Die A615-Kabel sind ebenso kein Schnäppchen: Preise erfährt man nur auf Anfrage und liegen meist um die 2.000 US-Dollar.

Ein A615-Kabel von MBS Electronics © MBS Electronics

Loader statt Diskette Auch wenn der Portable Data Loader absurd altmodisch aussieht, ist das eine deutliche Steigerung zu früher. Es ist nicht allzu lange her, dass Flugzeuge mit Floppy Disks aktualisiert wurden. Erst war das nur im Werk erlaubt, später schickten Flugzeughersteller Techniker mit Disketten im Gepäck zu Flughäfen, um alle 28 Tage die Navigationsdatenbanken der Maschinen zu aktualisieren.