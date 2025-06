Tropfenförmiger Jet ohne Fenster soll private Luftfahrt revolutionieren

Gleich geblieben ist der aerodynamisch sehr günstige tropfenförmige Rumpf, der für weniger Luftwiderstand sorgt. So fließt die Luft gleichmäßig am Flugzeug vorbei, wodurch Turbulenzen, aber auch der Treibstoffverbrauch reduziert werden.

Kleiner, leichter, effizienter

Da der Jet weniger Treibstoff braucht, können auch kleinere Triebwerke genutzt werden. Das führt dazu, dass das Flugzeug insgesamt kleiner und leichter ist. Laut dem CEO von Otto soll Phantom 3500 rund 115 Gallonen Treibstoff pro Stunde benötigen, was ungefähr 435,5 Litern entspricht. Andere vergleichbare Flugzeuge brauchen laut dem CEO mehr als das Doppelte an Treibstoff.

Die Flügel seien aber auch vergrößerbar, was dazu führt, dass man auf einer kürzeren Strecke starten oder landen kann. Dadurch kann das Flugzeug laut dem CEO von doppelt so vielen Flughäfen in den USA starten wie andere Privatflugzeuge.

Darüber hinaus soll der Phantom 3500 in Höhen von rund 15 Kilometern fliegen, was zu zusätzlichen Effizienzgewinnen führt. Der Jet soll eine maximale Reichweite von rund 6.500 Kilometern bzw. 3.500 Seemeilen haben, ohne dass Treibstoff nachgefüllt werden muss. Daher kommt auch der Name Phantom 3500. Bei einer Strecke von bis zu 3.200 Seemeilen können 4 Passagiere mit dem Jet transportiert werden und er soll 740 km/h schnell fliegen können. Das ist deutlich weniger als andere Privatjets, die im Schnitt zwischen 900 und 1.000 km/h schnell fliegen können.

Displays statt Fenster

Eine Besonderheit am Phantom 3500 ist außerdem, dass er keine Kabinenfenster besitzt. Stattdessen will man auf ein “Natural-Vision-System” setzen, das aus High-Definition-Displays besteht, die die Außenansicht in Echtzeit abspielen. Nur das Cockpit soll noch ein echtes Fenster erhalten.