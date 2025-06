Meilenstein für Hyperschallflugzeug Quarterhorse

Die Daten des Prototyps Mk 1werden nun genutzt, um an Quarterhorse Mk 2 zu arbeiten.

Das US-amerikanische Start-up Hermeus hat sich zum Ziel gesetzt, einen kommerziellen Hyperschalljet zu entwickeln, der Passagiere mit der mindestens 5-fachen Schallgeschwindigkeit von A nach B befördert. Nachdem das Unternehmen vor einem Jahr erfolgreich ein Triebwerk getestet hat, das mit Überschall eintretende Luft kühlt, damit dieses nicht schmilzt, hat es jetzt einen weiteren Meilenstein zu verkünden.

Der Quarterhorse Mk 1 ist ein unbemannter Unterschall-Prototyp des Unternehmens. Dieser hat am 21. Mai erfolgreich seinen Jungfernflug über der Edwards Air Force Base in Kalifornien absolviert, wie New Atlas berichtet.

➤ Mehr lesen: Start-up erreicht neuen Meilenstein für Hyperschall-Triebwerk

Hyperschall im Trend

International werden große Hoffnungen in Hyperschallflugzeuge gesetzt. Sie sollen nicht nur den Transport revolutionieren, sondern auch in der Kriegsführung eine bedeutende Rolle spielen.

Hermeus hat bei der Entwicklung des Hyperschalljets aber einen anderen Weg eingeschlagen als seine Konkurrenten. Statt direkt am endgültigen Flugzeug zu arbeiten, fertigt Hermeus hoch spezialisierte Prototypen. Damit sollen verschiedene Systeme entwickelt werden, die am Ende zu einem Hyperschallflugzeug zusammengesetzt werden können.