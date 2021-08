US Air Force investiert in Hyperschallflugzeug von Hermeus

Mit einer Maximalgeschwindigkeit von Mach 5 bzw. 6174 km/h soll man in Zukunft in nur 90 Minuten von London nach New York fliegen. So stellt es sich Hermeus vor, ein Start-up aus dem US-Bundesstaat Georgia, das von ehemaligen SpaceX- und Blue-Origin-Mitarbeitern gegründet wurde. Die US Air Force steigt nun mit einem Investment von 60 Millionen Dollar bei dem Vorhaben ein.