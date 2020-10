Boom XB-1: So sieht der Prototyp des Überschallfliegers aus

Erste Testflüge 2021

Erste Testflüge mit dem Gerät sind für das dritte Quartal 2021 in der Mojave-Wüste geplant. Der XB-1 sei ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung des geplanten kommerziellen Überschallflugzeuges Overture, sagte Unternehmensgründer Blake Scholl.

Das Serienmodell soll 65 bis 88 Passagieren Platz bieten und laut früheren Angaben eine Geschwindigkeit von Mach 2,2 oder 2.720 km/h erreichen. An einem Motor für das Serienmodell wird gemeinsam mit dem Hersteller Rolls Royce gearbeitet. Die geplante Reichweite des Overture wurde mit 8.300 Kilometer angegeben. Die Strecke London - New York soll in 3:30 Stunden zurückgelegt werden können.